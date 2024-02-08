Самыми популярными направлениями среди украинцев остаются Египет и Турция.

Несмотря на полномасштабную войну России в Украине, которая длится уже почти два года, спрос на путешествия среди украинцев постепенно восстанавливается, но все еще значительно меньше периода до начала полномасштабного вторжения.

Как свидетельствует внутренняя статистика одного из крупнейших украинских туроператоров Join UP!, в течение 2023 года его услугами воспользовались 235 073 туристов, что на 48% больше, чем в 2022 году, но все еще в четыре раза меньше чем в 2021 году.

"Основные тенденции в туриндустрии остаются почти неизменными с предыдущего года: мы так же видим преимущественно спрос на зарубежные туры от женщин или женщин с детьми, а туры по Украине, соответственно, чаще бронируют вместе с мужчинами. Люди уже привыкли, что вылеты осуществляются из ближайших к Украине аэропортов, поэтому запрос на авиатуры доминирует. При этом глубина бронирований сокращается – люди готовы приобрести тур и уже через неделю отправиться в путешествие", – рассказала управляющий директор Join UP! Украина Ирина Мосулезная.

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Летом традиционно путешествуют больше

Как отмечают в Join UP!, летний сезон традиционно остается самым востребованным среди путешественников. Однако если в предыдущие годы чаще путешествовали в июле, августе и сентябре, то в 2023 году высокий сезон стартовал уже в июне, который по количеству бронирований даже опередил первый месяц осени.

В общем самый популярный месяц среди туристов Join UP! – июль, когда отдыхать отправились 39 559 человек. Наименее актуальным для поездок оказался февраль – всего 7 026 туристов.

Прошлогодний подъем бронирований туров по Украине в ноябре и декабре, который был связан с массированными обстрелами и длительными отключениями света, в этом году значительно уменьшился.

Египет и Турция – абсолютные лидеры

Чаще всего украинцы бронируют авиатуры в Египет и Турцию. Оба направления входят в ТОП-10 как в течение летнего сезона (Турция – лидер, а Египет – второе место), так и зимой (Египет – лидер, а Турция занимает 9 строчку).

Интересно, что в прошлом году ситуация была другой: лидером летнего сезона был Египет, а Турция – №2. При этом зимой Египет сохранял первое место, а Турция занимала третью строчку.

Что касается автобусных туров, то здесь ситуация идентична с прошлым годом: лидером является Турция (6976 туристов). С небольшим отрывом от нее идет Болгария (6642 туриста), а далее Черногория (2226 туристов) и Греция (1861 турист).

Туры по Украине вошли в тройку самых популярных направлений зимой, а также заняли 8 строчку в течение летнего сезона отпусков.

Самолеты популярнее автобусов

Если в прошлом году украинцы еще осторожно относились к тому, что лететь в отпуск нужно из соседней страны, то в 2023 году эта практика уже стала привычной. В целом авиатуры выбрали 85,6% туристов, предпочтение автобусным путешествиям отдали 7,7% туристов, а еще 6,7% заказывали исключительно наземное обслуживание. Интересно, что год назад доля автобусных туров была больше – 12%, а запрос на наземное обслуживание достигал 35%.

Как отмечает туроператор, такие изменения демонстрируют, что люди пытаются вернуться к привычным форматам путешествия. При этом важным фактором комфортной адаптации к новым условиям авиаперевозок стал запуск трансферов – сейчас из Украины можно удобно добраться до Кишинева, Жешува и Сучавы. Так, поездки в польский Жешув пользуются наибольшей популярностью – услугой в течение года воспользовались 19 115 туристов.

Лидером среди аэропортов вылета остается Кишинев – из него в путешествие отправились 55,4% всех туристов. На втором месте – Жешув (22,5%), а на третьем – Бухарест (6,2%).

Портрет путешественников и "детские направления"

Чаще всего в прошлом году путешествовали женщины – 59% от всех туров, детей среди путешественников было 24%, а мужчин – 17% (сюда входят как зарубежные путешествия, так и туры по Украине).

С детьми чаще всего путешествовали в Египет (22 257 детей), Турцию (20 419 детей) и Грецию (2759 детей). Правда, это только в абсолютных цифрах, а если посмотреть соотношение количества взрослых и детей, то лидером будет Болгария – здесь в среднем на каждых двух взрослых туристов путешествовал один ребенок.

В то же время для Египта и Турции такое соотношение один к трем, а для Греции – один к четырем. Таким образом, именно Болгарию можно считать "детским направлением" года, что объясняется доступными автобусными турами и относительно небольшим расстоянием от Украины.

Средняя продолжительность тура в 2023 году составляла 7 ночей. Стоимость путешествий увеличилась – в среднем украинцы тратили на путешествие на 11,6% больше, чем в прошлом году.

Также в прошлом году еще сильнее сократилась глубина бронирования туров. Чаще путешествие оформляли всего за 8 дней до начала поездки. В 2022 году самые популярные сроки бронирования были больше – 14-21 день. Тенденция на сокращение глубины бронирования сохраняется с начала пандемии коронавируса в 2020 году во всем мире. Украина здесь не является исключением и скорее подтверждает мировой тренд.

Как сообщал УНИАН, в августе 2023 года украинский туроператор "Join UP!" запустил программу по восстановлению военнослужащих на зарубежных морских курортах.

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