Новые правила призваны защитить от загрязнения центр Венеции, ее экосистему и исторические здания.

Власти Италии запретили круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Соответствующий закон утвердило правительство страны. Ограничение вступит в силу с 1 августа.

Ограничение затронет только крупные корабли, габариты которых превышают допустимый предел по одному из следующих критериев: либо с водоизмещением более 25 тонн, или длиной более 180 м, или высотой более 35 м.

Теперь им придется причаливать в промышленном порту после того, как он будет переоборудован, а до тех пор крупные круизные суда не смогут посещать Венецию.

В то же время суда вместимостью около 200 пассажиров в дальше смогут заходить в центральные водные каналы.

Новые правила призваны защитить от загрязнения центр Венеции, ее экосистему и исторические здания. Нововведение одобрили после многолетних протестов со стороны общественности. Положительно его оценила и Международная ассоциация круизных линий, назвав новый закон "большим шагом вперед".

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В прошлом месяце ЮНЕСКО призвала Рим исключить центр Венеции из маршрутов крупных морских судов, пообещав в противном случае предоставить Венеции статус объекта всемирного наследия, которому угрожает исчезновение, передает Радио Свобода со ссылкой на La Repubblica.

Есть немало и тех, кто не согласен с этим ограничением. Речь идет, прежде всего, о туристических компаниях и других бизнесах, чей доход зависит от круизной индустрии. Для них новый запрет станет еще одним серьезным ударом по их доходам после пандемии коронавируса.

Туристы в Венеции

Венецию ежегодно посещает около 20 млн туристов и более 600 круизных лайнеров. Основу общественного транспорта в городе наряду с автобусами составляют речные трамваи, а также действуют более 400 гондольеров. Морской порт Венеции состоит из 26 грузовых и восьми пассажирских терминалов.

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Автор: Ирина Погорелая