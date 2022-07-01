Вход в город будет платным и составит от 3 до 10 евро в зависимости от времени года.

С января 2023 года итальянская Венеция будет взимать с туристов плату за посещение. Таким образом город станет первым в мире, вводящим такое правило.

О таком решении объявил городской совет Венеции, сообщает "Европейская правда".

Согласно принятому решению горсовета Венеции, с 16 января 2023 года вход в город будет платным и составит от 3 до 10 евро в зависимости от времени года.

В городе также появятся уполномоченные инспекторы, которые будут иметь право останавливать туристов и требовать у них подтверждения оплаты входа. В случае нарушения посетителям Венеции грозит штраф.

Собранные средства направят на уменьшение стоимости уборки мусора в Венеции, поскольку цена этой коммунальной услуги в городе выше, чем в других городах Италии.

В то же время туристы, которые будут проводить в Венеции одну ночь, жители города, а также их гости могут не платить за посещение. Для этого они смогут загрузить со специальной платформы, которая будет готова к концу 2022 года, сертификат.

"Цель – отбить однодневный туризм в определенные поры года и поощрить многодневный туризм в соответствии с утонченностью и уникальностью города", – объяснили свое решение в горсовете Венеции.

Напомним, в прошлом году Италия запретила заход крупных круизных лайнеров в лагуну Венеции, чтобы защитить это место от чрезмерного туризма.

Как сообщал УНИАН, инициативу о взимании денег из туристов за посещение Венеции выдвинули еще в августе 2021 года.

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