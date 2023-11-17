Всего в 2024 No List вошли девять локаций по всему миру по самым разным причинам – от чрезмерного туризма и загрязнения окружающей среды до проблем з доступом к питьевой воде.

Туристическое издательство Fodor's назвало популярные направления, куда лучше не ехать на отдых в 2024 году.

Всего в 2024 No List вошли девять локаций по всему миру по самым разным причинам – от чрезмерного туризма и загрязнения окружающей среды до проблем з доступом к питьевой воде.

1. Венеция (Италия). Знаменитый город на воде уже много лет страдает от чрезмерного туризма и по-прежнему не может решить эту проблему. С 2024 года Венеция вводит скромную плату за вход, однако эксперты полагают, что это вряд ли станет сдерживающим фактором для туристов.

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2. Афины (Греция). Чрезмерный туризм и отсутствие утвержденных планов управления туристическими потоками наносят ущерб Акрополю, даже несмотря на введенные недавно ограничения на посещение, и нарушают традиционный образ жизни в прилегающих районах.

3. Гора Фудзи (Япония). Посетители не полностью осознают риски и пагубные последствия восхождения на гору Фудзи и подвергают себя физическому риску, переполняя священную вершину.

4. Национальный памятник горы Сан-Габриэль (Калифорния, США). Количество посетителей в сочетании с отсутствием надзора и экологической осведомленности привело к ухудшению состояния того, что должно было стать природным оазисом для округа Лос-Анджелес.

5. Бухта Халонг (Вьетнам). Управление туристическим водным туризмом в заливе Халонг вместе с разрастающимися рыболовецкими сообществами способствуют образованию мусора и дизельного топлива в воде, а попытки ограничить загрязнение легко обходятся.

6. Пустыня Атакама (Чили). Обретающая все большую популярность страна в Южной Америке позиционирует Атакаму как один из своих лучших природных ресурсов, но это противоречит тому, как она управляет сохранением окружающей среды в пустыне.

7. Озеро Верхнее (США/Канада). Крупнейшее пресноводное озеро на планете сталкивается с рекомендациями по потреблению рыбы и экосистемными угрозами, такими как инвазивные виды и цветение водорослей, а также последствиями чрезмерного туризма, особенно на Верхнем полуострове штата Мичиган.

8. Река Ганг (Индия). Самая важная река в Индии сталкивается с проблемами из-за сточных вод и "плавучего" загрязнения, а также угрозами для речных дельфинов – и все это усугубляется активным продвижением роскошных речных круизов по Гангу.

9. Ко Самуи (Таиланд). Нехватка пресной воды терзает Самуи уже почти год, поскольку на остров все активнее стекаются туристы, потребляя 70% местных водных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, ранее популярный туристический портал Lonely Planet опубликовал список из 50 мест по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году.

Так, список обязательных к посещению стран возглавила Монголия, лучшим регионом определили штат Монтана (США), а лучшим городом – Найроби (Кения). Лучшим местом в мире в плане культурной ценности для посещения в 2024 году признали Польшу, а по устойчивому развитию – Эквадор (Южная Америка).

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