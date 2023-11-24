Речь идет о 29 днях в период с апреля по середину июля 2024 года.

Городские власти Венеции определили даты в 2024 году, в которые с туристов будет взиматься ранее анонсированная плата за вход.

Как пишет CNN, речь идет о 29 днях в период с апреля по середину июля 2024 года. В частности, заплатить придется тем, кто приедет на один день в город с 26 апреля по 5 мая, далее сбор будет взиматься каждые субботу и воскресенье до 14 июля. Именно это время считается пиковым туристическим периодом для Венеции.

Как будет работать плата за вход в Венецию

Плата, которая составит фиксированную сумму 5 евро, будет взиматься со всех, кто въезжает в город без бронирования на ночь (или освобождения от нее) с 8:30 до 16:00.

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Управление программой будет осуществляться через онлайн-платформу, которая будет генерировать билеты с QR-кодом, подтверждающие оплату или освобождение от нее. В городе также будут киоски для оплаты сбора.

Все посетители города, в том числе те, кто претендует на освобождение от уплаты сбора, должны будут пройти онлайн-регистрацию с 16 января 2024 года.

Кто должен заплатить

Платить придется всем туристам от 14 лет и старше, не остающимся в городе на ночь. Но даже ночлежным гостям придется зарегистрироваться онлайн, чтобы получить QR-код, подтверждающий их освобождение.

От уплаты сбора будут освобождаться

жители города и люди, родившихся в Венеции

люди, владеющие недвижимостью в городе

студенты и люди, работающие в Венеции

те, кто приезжает в город по делам или на краткосрочную учебу

туристы, останавливающиеся на ночь в городе, ведь они уже платят городской налог

туристы, ночующие в муниципалитете Венеция за пределами города

дети до 14 лет и люди с инвалидностью вместе с их опекунами

Все они должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе, чтобы получить соответствующий QR-код. Для ряда категорий он будет действителен в течение года.

Также от сбора освободят тех, кто путешествует на большинство островов лагуны, включая туристические центры Мурано и Бурано, а также Лидо, где расположены городские пляжи. Тем не менее, большинству посетителей в любом случае придется заплатить сбор, поскольку чаще всего они прибывают на острова на паромах из центра города.

Также платить не будут люди, проезжающие транзитом через площадь Пьяццале Рома (конечная автобусная остановка), Тронкетто или вокзал Мариттима (где до сих пор пришвартовываются небольшие круизные лайнеры), если они не пересекут границу "Старого города".

Как будут контролировать уплату сбора

Будет семь основных точек доступа и проверки билетов, включая аэропорт, железнодорожный и автобусный вокзалы, порт Фузина, а также набережные Фондаменте-Нове и Рива-дельи-Скьявони, где швартуется множество лодок. При этом городские власти отметили, что это будут не единственные контрольно-пропускные пункты, но пока неясно, где будут находиться остальные.

Штрафы за неуплату сбора будут варьироваться от 50 до 300 евро с человека.

Отметим, Венеция стала первым в мире городом, который решил ввести плату за вход для туристов. Таким образом городские власти хотят побудить туристов, приезжающих в город на день, выбирать непиковые даты.

Как ранее сообщал УНИАН, сразу несколько туристических экспертов внесли Венецию в список локаций, от посещения которых стоит отказаться в 2024 году. И дело не в том, что за вход в город придется заплатить, а потому что такое нововведение вряд ли остановит потоки туристов в город – он по-прежнему будет переполненным.

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