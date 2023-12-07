Пытаясь сделать красивое фото, туристы раскачали гондолу – в результате она перевернулась.

В Венеции, где уже со следующего года введут плату на вход в город, группа туристов выпала за борт гондолы из-за собственной глупости.

Как пишет The Independent со ссылкой на местные СМИ, во время проезда под невысоким мостом возле площади Сан-Марко гондольер просил пассажиров оставаться на своих местах и прекратить фотографировать, однако эти просьбы были проигнорированы. В результате лодка перевернулась вместе со всеми, кто был на борту – вставая со своих мест во время движения гондолы, непослушные пассажиры спровоцировали нарушение равновесия ее центра тяжести.

При этом на кадрах, опубликованных пользователем @ienaridens69 в TikTok, видно, как туристы цепляются за борт перевернувшейся гондолы или плывут к проходящим мимо лодкам.

Стоит отметить, что пользователи не скупились на язвительные комментарии под видео.

"Вот что происходит, когда вы не можете следовать простым инструкциям", – написал один из пользователей. "Им сказали, что делать... они игнорировали правила... Наслаждайтесь мокростью", – написал другой.

Как сообщал УНИАН, селфи являются одной из самых распространенных причин гибели туристов на отдыхе – ради эффектного фото многие люди готовы совершать необдуманные вещи, часто рискуя жизнью.

При этом в мире существует немало мест, где делать селфи запрещено. За нарушение запрета путешественникам могут грозить штрафы.

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