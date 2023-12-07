В Венеции, где уже со следующего года введут плату на вход в город, группа туристов выпала за борт гондолы из-за собственной глупости.
Как пишет The Independent со ссылкой на местные СМИ, во время проезда под невысоким мостом возле площади Сан-Марко гондольер просил пассажиров оставаться на своих местах и прекратить фотографировать, однако эти просьбы были проигнорированы. В результате лодка перевернулась вместе со всеми, кто был на борту – вставая со своих мест во время движения гондолы, непослушные пассажиры спровоцировали нарушение равновесия ее центра тяжести.
При этом на кадрах, опубликованных пользователем @ienaridens69 в TikTok, видно, как туристы цепляются за борт перевернувшейся гондолы или плывут к проходящим мимо лодкам.
Стоит отметить, что пользователи не скупились на язвительные комментарии под видео.
"Вот что происходит, когда вы не можете следовать простым инструкциям", – написал один из пользователей. "Им сказали, что делать... они игнорировали правила... Наслаждайтесь мокростью", – написал другой.
Как сообщал УНИАН, селфи являются одной из самых распространенных причин гибели туристов на отдыхе – ради эффектного фото многие люди готовы совершать необдуманные вещи, часто рискуя жизнью.
При этом в мире существует немало мест, где делать селфи запрещено. За нарушение запрета путешественникам могут грозить штрафы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Парижане проголосовали за запрет арендованных электросамокатов: были смертельные ДТП
- Власти Бали хотят на 100 лет отказаться от массового туризма: виноваты... россияне
- Для покоряющих Эверест альпинистов возросла смертельная опасность: с чем это связано
- Названы самые "смертоносные" природные локации в мире: ежегодно гибнут сотни туристов
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.