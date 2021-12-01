Прошлогодних лидеров рейтинга по дороговизне жизни - Париж, Гонконг и Цюрих - подвинул новый чемпион.

Тель-Авив был признан самым дорогим для жизни городом в мире.

Причиной тому стал быстрый рост инфляции, которая увеличила стоимость целого ряда товаров и услуг во всем мире с началом пандемии COVID-19, пишет The Guardian.

Согласно ежегодному рейтингу Economist Intelligence Unit (EIU), израильский город поднялся на пять позиций за последние 12 месяцев, обойдя прошлогодних чемпионов - Париж, Гонконг и Цюрих.

Теперь французская столица разделила с Сингапуром второе место, а Цюрих и Гонконг вошли в пятерку лидеров. На шестом месте оказался Нью-Йорк, на седьмом - Женева. Замыкают первую десятку Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

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Резкий рост рейтинга Тель-Авива отчасти связывают с укреплением национальной валюты, шекеля, по отношению к доллару, а также ростом цен на транспорт и продукты. В частности, город занял второе место по дороговизне алкоголя и транспорта, а также третье место во всех 10 основных категориях расходов EIU.

Кроме того, в этом году рейтинг пополнился 40 новыми городами. Столица Шотландии, Эдинбург, заняла лидирующую позицию среди новых городов, разместившись на 27 месте в рейтинге. Два других новых города - Штутгарт и Сан-Диего - также вошли в топ-50.

При этом больше всего за год среди городов в рейтинге подешевела жизнь в Риме: с 16 места он перешел на 48-е из-за резкого падения цен на продукты и одежду. Также значительно дешевле стало жить в Бангкоке и Лиме.

В то же время сильнее всего жизнь подорожала в Тегеране: город поднялся сразу на 50 позиций в рейтинге и занял 29 место. Там наблюдается нехватка товаров и рост цен на импортную продукцию из-за возобновления санкций США.

Самым дешевым городом для жизни, согласно рейтингу, был признан Дамаск. За ним следуют Триполи в Ливии и Ташкент, столица Узбекистана.

Киев занял в рейтинге 88 место.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Цюрих, Париж и Гонконг разделили первое место сред городов, проживание в которых обходится дороже всего.

При этом украинская столица оказалась на 101 месте из 132.

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Автор: Катерина Комолова