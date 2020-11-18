Киев оказался на 101 месте из 132 городов мира и попал в десятку городов, показавших самое большое падение в рейтинге.

Цюрих, Париж и Гонконг разделили первое место сред городов, проживание в которых обходится дороже всего.

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Свежие данные опубликованы в Worldwide Cost of Living (WCOL) 2020 index от Economist Intelligence Unit.

Все три города получили индекс 103 балла. При этом если Гонконг занимал первую строчку и в прошлогоднем индексе, то Цюрих и Париж поднялись на четыре позиции.

Десять самых дорогих городов мира 2020

1. Цюрих, Швейцария (+4 позиции в рейтинге)

1. Париж, Франция (+4)

1. Гонконг, Специальный административный район Китая (0)

4. Сингапур (-3)

5. Тель-Авив, Израиль (+2)

5. Осака, Япония (-4)

7. Женева, Швейцария (+3)

7. Нью-Йорк, США (-3)

9. Копенгаген, Дания (+2)

9. Лос-Анджелес, США (-1)

При этом украинская столица Киев оказался на 101 месте из 132 городов мира, набрав всего 53 балла и оказавшись в десятке городов, показавших самое большое падение в рейтинге – минус 15 строчек со снижением индекса на 5 пунктов.

Больше всего подешевела стоимость жизни в Рейкьявике (Исландия), опустившемся сразу на 27 позиций – до 56 места. Также в пятерке – Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (оба Бразилия), разделившие 119 позицию и опустившиеся на 23 строчки, Бангкок (Таиланд) – 46 место и минус 20 позиций, а также Москва (Россия) – 106 место и минус 20 позиций.

А вот больше всего в 2020 году подорожала жизнь в таких городах:

79. Тегеран, Иран (+27)

62. Перт, Австралия (+12)

62. Гуанчжоу, Китай (+12)

90. Белград, Сербия (+12)

90. Абиджан, Кот-д'Ивуар (+12)

32. Рим, Италия (+11)

32. Дюссельдорф, Германия (+11)

101. Дакар, Сенегал (+11)

32. Брюссель, Бельгия (+11)

32. Амстердам, Нидерланды (+11)

Самые дешевые города мира 2020

133. Дамаск, Сирия (0)

132. Ташкент, Узбекистан (0)

130. Лусака, Замбия (-3)

130. Каракас, Венесуэла (-2)

129. Алматы, Казахстан (+2)

Методология оценки Worldwide Cost of Living 2020 index

Всемирный рейтинг стоимости жизни EIU составляется дважды в год. В рамках исследования сравниваются более 400 индивидуальных цен на 138 продуктов и услуг в более чем 130 городах мира. В этом году на позиции в рейтинге существенно повлияла пандемия COVID-19.

На движение позиций города в рейтинге ощутимо влияют изменения обменного курса местной валюты по отношению к доллару, ведь города сравниваются с индексом Нью-Йорка, являющегося базовым городом. В 2020 году ослабление валюты было вызвано в первую очередь пандемией коронавируса. К сентябрю 2020 года, когда проводился нынешний опрос, самыми слабыми были валюты в Северной и Южной Америке, а самыми сильными – в Западной Европе.

Также влияние на позиции в рейтинге оказывали проблемы с цепочкой поставок, когда нехватка товаров, таких как туалетная бумага или макаронные изделия, стала причиной роста цен в некоторых категориях. Скачок Тегерана в рейтинге при этом напрямую связан с санкциями США, которые остановили импорт в нескольких категориях.

В некоторых городах к изменению цен привели действия правительства. Некоторые страны – например, Аргентина – ввели контроль над ценами на фоне высокого спроса из-за паники покупателей. Другие повысили налоги, чтобы компенсировать дефицит доходов. Например, падение цен на нефть привело к тому, что правительство Саудовской Аравии повысило налог на добавленную стоимость (НДС) с 5% до 15% с июля 2020 года.

Во многих странах произошло резкое падение доходов, несмотря на государственную поддержку. Потребители отреагировали сокращением расходов в пользу накопления денежных запасов на «черный день».

Изменения в образе жизни, вызванные пандемией, также повлияли на цены, ведь оставшиеся дома покупатели теперь имеют новый взгляд на товары и услуги, которые они считают необходимыми.

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Перевод: Марина Григоренко