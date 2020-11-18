Цюрих, Париж и Гонконг разделили первое место сред городов, проживание в которых обходится дороже всего.
Читайте такжеВ рейтинге лучших городов мира Киев поднялся на 52 ступеньки
Свежие данные опубликованы в Worldwide Cost of Living (WCOL) 2020 index от Economist Intelligence Unit.
Все три города получили индекс 103 балла. При этом если Гонконг занимал первую строчку и в прошлогоднем индексе, то Цюрих и Париж поднялись на четыре позиции.
Десять самых дорогих городов мира 2020
1. Цюрих, Швейцария (+4 позиции в рейтинге)
1. Париж, Франция (+4)
1. Гонконг, Специальный административный район Китая (0)
4. Сингапур (-3)
5. Тель-Авив, Израиль (+2)
5. Осака, Япония (-4)
7. Женева, Швейцария (+3)
7. Нью-Йорк, США (-3)
9. Копенгаген, Дания (+2)
9. Лос-Анджелес, США (-1)
При этом украинская столица Киев оказался на 101 месте из 132 городов мира, набрав всего 53 балла и оказавшись в десятке городов, показавших самое большое падение в рейтинге – минус 15 строчек со снижением индекса на 5 пунктов.
Больше всего подешевела стоимость жизни в Рейкьявике (Исландия), опустившемся сразу на 27 позиций – до 56 места. Также в пятерке – Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (оба Бразилия), разделившие 119 позицию и опустившиеся на 23 строчки, Бангкок (Таиланд) – 46 место и минус 20 позиций, а также Москва (Россия) – 106 место и минус 20 позиций.
А вот больше всего в 2020 году подорожала жизнь в таких городах:
79. Тегеран, Иран (+27)
62. Перт, Австралия (+12)
62. Гуанчжоу, Китай (+12)
90. Белград, Сербия (+12)
90. Абиджан, Кот-д'Ивуар (+12)
32. Рим, Италия (+11)
32. Дюссельдорф, Германия (+11)
101. Дакар, Сенегал (+11)
32. Брюссель, Бельгия (+11)
32. Амстердам, Нидерланды (+11)
Самые дешевые города мира 2020
133. Дамаск, Сирия (0)
132. Ташкент, Узбекистан (0)
130. Лусака, Замбия (-3)
130. Каракас, Венесуэла (-2)
129. Алматы, Казахстан (+2)
Методология оценки Worldwide Cost of Living 2020 index
- Всемирный рейтинг стоимости жизни EIU составляется дважды в год. В рамках исследования сравниваются более 400 индивидуальных цен на 138 продуктов и услуг в более чем 130 городах мира. В этом году на позиции в рейтинге существенно повлияла пандемия COVID-19.
- На движение позиций города в рейтинге ощутимо влияют изменения обменного курса местной валюты по отношению к доллару, ведь города сравниваются с индексом Нью-Йорка, являющегося базовым городом. В 2020 году ослабление валюты было вызвано в первую очередь пандемией коронавируса. К сентябрю 2020 года, когда проводился нынешний опрос, самыми слабыми были валюты в Северной и Южной Америке, а самыми сильными – в Западной Европе.
- Также влияние на позиции в рейтинге оказывали проблемы с цепочкой поставок, когда нехватка товаров, таких как туалетная бумага или макаронные изделия, стала причиной роста цен в некоторых категориях. Скачок Тегерана в рейтинге при этом напрямую связан с санкциями США, которые остановили импорт в нескольких категориях.
- В некоторых городах к изменению цен привели действия правительства. Некоторые страны – например, Аргентина – ввели контроль над ценами на фоне высокого спроса из-за паники покупателей. Другие повысили налоги, чтобы компенсировать дефицит доходов. Например, падение цен на нефть привело к тому, что правительство Саудовской Аравии повысило налог на добавленную стоимость (НДС) с 5% до 15% с июля 2020 года.
- Во многих странах произошло резкое падение доходов, несмотря на государственную поддержку. Потребители отреагировали сокращением расходов в пользу накопления денежных запасов на «черный день».
- Изменения в образе жизни, вызванные пандемией, также повлияли на цены, ведь оставшиеся дома покупатели теперь имеют новый взгляд на товары и услуги, которые они считают необходимыми.
Другие интересные новости по теме
- Киев попал в топ-50 самых инстаграмных городов мира
- "Борисполь" вошел в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы
- Коронавирус поднял интерес жителей богатых стран к поиску второго гражданства: свежий рейтинг паспортов
- Стало известно, какие туристические места в Украине больше всего искали в Google
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.