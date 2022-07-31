Особенностью Ужгородского аэропорта является его географическое расположение у самой границы со Словакией.

На сессии Закарпатского облсовета местные депутаты выделили 26 миллионов гривень на аэропорт "Ужгород".

Об этом написал председатель Закарпатского облсовета Владимир Чубирко в Facebook.

"Уставный фонд увеличен на 26 млн. грн, чтобы провести необходимые процедуры, получить разрешения, построить необходимые здания и наконец начинать зарабатывать, а не считать убытки. Это важный аэропорт для Украины. Бывший минус - взлетно-посадочная полоса, которая начинается заграницей, - стал его плюсом", - отметил Владимир Чубирко.

В комментарии изданию "Крыла" он отметил, что эти 26 миллионов выделяются для того, чтобы "у нас появился большой, уникальный и возможно последний, самый главный в государстве аэропорт".

"На самом деле это единственный в Украине аэропорт, который может функционировать для пассажирских перевозок, потому что взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Взлетающий борт попадает в небо Европейского Союза, а не в небо Украины, которое сегодня закрыто в связи с событиями", - сказал председатель облсовета.

"Поэтому я уверен, что через месяц-другой у нас полетят борта наших украинских авиакомпаний, те, которые базируются сегодня в Европе, в направлении Вены, в направлении, если нужно, Праги, Мюнхена", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Европе отменили обязательные маски в самолетах и аэропортах.

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