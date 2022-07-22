Международный аэропорт Торонто в Канаде (Toronto Pearson International Airport in Canada) возглавил рейтинг пассажирских аэродромов мира с самыми большими задержками авиарейсов летом 2022 года.
Об этом пишет CNN Travel, основываясь на данных за период с 26 мая по 19 июля 2022 года.
Отмечается, что 52,5% авиарейсов через аэропорт Торонто проходили с задержками. Также канадский аэропорт оказался на 4 месте рейтинга по количеству отмененных рейсов – 6,5% авиаперелотов через него не состоялись.
Также в антирейтинг аэропортов мира с самыми большими задержками авиарейсов попали семь аэродромов Европы.
Топ-10 аэропортов мира с самыми большими задержками авирейсов летом 2022 года:
1. Международный аэропорт Торонто Пирсон (Канада): 52,5% отмен
2. Аэропорт Франкфурта (Германия): 45,4%
3. Парижский аэропорт имени Шарля де Голля (Франция): 43,2%
4. Аэропорт Амстердама Схипхол (Нидерланды): 41,5%
5. Лондонский аэропорт Гатвик (Великобритания): 41,1%
6. Аэропорт Хитроу (Великобритания): 40,5%
7. Аэропорт Мюнхена (Германия): 40,4%
8. Международный аэропорт Афин (Греция): 37,9%
9. Сиднейский аэропорт Кингсфорд Смит (Австралия): 34,2%
10. Международный аэропорт Орландо (США): 33,4%
Кроме того, был составлен топ аэропортов мира с наибольшим количеством отмен рейсов этим летом – его возглавил Международный аэропорт Шэньчжэнь-Баоань в Китае.
Топ-10 аэропортов мира с самым большим числом отмен авиарейсов летом 2022 года:
1. Шэньчжэньский международный аэропорт Баоань (Китай): 7,9%
2. Международный аэропорт Ньюарк Либерти (США): 7,4%
3. Аэропорт Ла-Гуардия (США): 7%
4. Международный аэропорт Торонто Пирсон (Канада): 6,5%
5. Международный аэропорт Сукарно-Хатта (Индонезия): 6,2%
6. Сиднейский аэропорт Кингсфорд Смит (Австралия): 5,9%
7. Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь (Китай): 5,2%
8. Вашингтонский национальный аэропорт Рональда Рейгана (США): 5%
9. Международный аэропорт Чунцин Цзянбэй (Китай): 4,6%
10. Амстердамский аэропорт Схипхол (Нидерланды): 3,9%
Как сообщал УНИАН, этим летом на фоне роста пассажирского авиапотока после спада пандемии коронавируса аэропорты мира столкнулись с многочисленными задержками и отменами рейсов, а также огромными очередями. На фоне этого лондонский аэропорт "Хитроу" требует от авиакомпаний прекратить продажу авиабилетов через него.