В топ-10 аэропортов мира с самыми большими задержками авиарейсов попали семь аэродромов Европы.

Международный аэропорт Торонто в Канаде (Toronto Pearson International Airport in Canada) возглавил рейтинг пассажирских аэродромов мира с самыми большими задержками авиарейсов летом 2022 года.

Об этом пишет CNN Travel, основываясь на данных за период с 26 мая по 19 июля 2022 года.

Отмечается, что 52,5% авиарейсов через аэропорт Торонто проходили с задержками. Также канадский аэропорт оказался на 4 месте рейтинга по количеству отмененных рейсов – 6,5% авиаперелотов через него не состоялись.

Также в антирейтинг аэропортов мира с самыми большими задержками авиарейсов попали семь аэродромов Европы.

Топ-10 аэропортов мира с самыми большими задержками авирейсов летом 2022 года:

1. Международный аэропорт Торонто Пирсон (Канада): 52,5% отмен

2. Аэропорт Франкфурта (Германия): 45,4%

3. Парижский аэропорт имени Шарля де Голля (Франция): 43,2%

4. Аэропорт Амстердама Схипхол (Нидерланды): 41,5%

5. Лондонский аэропорт Гатвик (Великобритания): 41,1%

6. Аэропорт Хитроу (Великобритания): 40,5%

7. Аэропорт Мюнхена (Германия): 40,4%

8. Международный аэропорт Афин (Греция): 37,9%

9. Сиднейский аэропорт Кингсфорд Смит (Австралия): 34,2%

10. Международный аэропорт Орландо (США): 33,4%

Кроме того, был составлен топ аэропортов мира с наибольшим количеством отмен рейсов этим летом – его возглавил Международный аэропорт Шэньчжэнь-Баоань в Китае.

Топ-10 аэропортов мира с самым большим числом отмен авиарейсов летом 2022 года:

1. Шэньчжэньский международный аэропорт Баоань (Китай): 7,9%

2. Международный аэропорт Ньюарк Либерти (США): 7,4%

3. Аэропорт Ла-Гуардия (США): 7%

4. Международный аэропорт Торонто Пирсон (Канада): 6,5%

5. Международный аэропорт Сукарно-Хатта (Индонезия): 6,2%

6. Сиднейский аэропорт Кингсфорд Смит (Австралия): 5,9%

7. Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь (Китай): 5,2%

8. Вашингтонский национальный аэропорт Рональда Рейгана (США): 5%

9. Международный аэропорт Чунцин Цзянбэй (Китай): 4,6%

10. Амстердамский аэропорт Схипхол (Нидерланды): 3,9%

Как сообщал УНИАН, этим летом на фоне роста пассажирского авиапотока после спада пандемии коронавируса аэропорты мира столкнулись с многочисленными задержками и отменами рейсов, а также огромными очередями. На фоне этого лондонский аэропорт "Хитроу" требует от авиакомпаний прекратить продажу авиабилетов через него.