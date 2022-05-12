Новое правило вступит в силу с 16 мая 2022 года.

Граждане, которые планируют путешествовать в страны Европы на самолете, больше не будут обязаны носить маску от коронавируса в аэропортах и ​​во время авиаперелетов.

Новые правила авиаперелетов в ЕС, согласно решению Агентства по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), вступят в силу с 16 мая 2022 года, сообщает SchengenVisaInfo.com.

"Со следующей недели маски для лица больше не будут обязательными при авиаперелетах во всех случаях, что в целом соответствует меняющимся требованиям национальных властей по всей Европе к общественному транспорту", ​​– заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Директор EASA расценил недавнее решение как большой шаг вперед в нормализации авиаперелетов как для пассажиров, так и для членов экипажа. Однако он подчеркнул, что пассажиры должны вести себя ответственно, а также уважать выбор окружающих.

Ки подчеркнул, что пассажир, который кашляет и чихает, все же должен носить маску для успокоения тех, кто сидит рядом.

"Несмотря на то, что риски остаются, мы видим, что немедикаментозные вмешательства и вакцины позволили нашей жизни вернуться к нормальной жизни", – добавила директор ECDC Андреа Аммон.

Отметим, многие европейские страны отменили большинство ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, а несколько европейских и американских авиакомпаний в частном порядке отменили требование носить маски для лица.

Как сообщал УНИАН, ранее Дания стала первой страной, объявившей о временном прекращении программы вакцинации против COVID-19 из-за высоких показателей иммунизации и снижения числа инфицированных.