В Долине нарциссов в Карпатах расцвели редкие орхидеи и другие цветы.
Об этом в Facebook сообщает Карпатский биосферный заповедник.
Как сообщается, из-за неблагоприятной погоду цветение нарциссов началось почти на две недели позже и пока еще продолжается, хотя белоснежный цветочный ковер прячется среди желтого цвета лютиков.
"Такая картина дезориентирует некоторых туристов, которые посещают Долину нарциссов и представляют совершенно другой аспект", - рассказывают в заповеднике.
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Но, кроме нарциссов, в этот период можно увидеть цветение редких орхидей и ирисов сибирских – вида, который на Закарпатье встречается только в Карпатском биосферном заповеднике.
Как сообщается, всего в Долине нарциссов растет более 500 видов растений, из которых 22 вида включены в Красную Книгу Украины.
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