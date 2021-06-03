Уникальные цветы можно увидеть в Долине нарциссов, которые, кстати, тоже еще цветут.

В Долине нарциссов в Карпатах расцвели редкие орхидеи и другие цветы.

Об этом в Facebook сообщает Карпатский биосферный заповедник.

Как сообщается, из-за неблагоприятной погоду цветение нарциссов началось почти на две недели позже и пока еще продолжается, хотя белоснежный цветочный ковер прячется среди желтого цвета лютиков.

"Такая картина дезориентирует некоторых туристов, которые посещают Долину нарциссов и представляют совершенно другой аспект", - рассказывают в заповеднике.

Читайте такжеСегодня мир отмечает День охраны окружающей среды

Но, кроме нарциссов, в этот период можно увидеть цветение редких орхидей и ирисов сибирских – вида, который на Закарпатье встречается только в Карпатском биосферном заповеднике.

Как сообщается, всего в Долине нарциссов растет более 500 видов растений, из которых 22 вида включены в Красную Книгу Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская