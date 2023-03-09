Сразу шесть немецких туристов заразились лихорадкой денге во время посещения Балеарских островов в период с августа по октябрь прошлого года.

Испанские органы здравоохранения предупредили о повышенном риске заражения лихорадкой денге на популярном среди туристов острове Ибица.

Как пишет Sky News, согласно выпущенному предупреждению, обычный "низкий" риск заражения был повышен до "умеренного" в период с мая по ноябрь 2023 года. Именно в этот период наблюдается наибольшая активность комаров, что совпадает с самым большим наплывом туристов.

Предупреждение было выпущено после того, как шесть немецких туристов заразились во время посещения Балеарских островов в период с августа по октябрь прошлого года.

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Лихорадка денге – симптомы

Лихорадка денге, также известная как костоломная или суставная лихорадка – острое вирусное заболевание, которое передается преимущественно через укусы комаров.

Среди основных симтомов заболевания – лихорадка, головные боли, ломота в костях и суставх, а также рвота и сыпь. Восстановление обычно занимает от двух до семи дней. В небольшом количестве случаев заболевание перерастает в тяжелую лихорадку денге, приводящую к кровотечению, низкому уровню тромбоцитов и "утечке" плазмы крови.

Как сообщал УНИАН, ранее в США мужчина умер от поедающей мозг амебы Naegleria fowleri. Возможно, он подхватил ее после промывания носа водопроводной водой.

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