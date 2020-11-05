До 2004 по мосту Патона ходили трамваи.

Столичному мосту Патона исполнилось 67 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеМост Патона ждет серьезная реконструкция: его расширят до восьми полос«Многие водители, которые каждое утро стоят в пробках на мосту, не знают, что имеют дело с мировой знаменитостью. На весь мир мост прославился еще когда его строили - в начале 50-х прошлого столетия. Никто в мире тогда не использовал цельносварные конструкции: их сделали в Украине по проекту Евгения Патона», - говорится в сюжете.

Отмечается, что до открытия моста инженер не дожил несколько месяцев, и переправу через Днепр открывал в 1953 году его сын – Борис Патон.

Известно, что до 2004 по мосту ходили трамваи, сейчас по нему ездят только автомобили.

Мост Патона: исторические факты

Это крупнейший в Европе на момент строительства цельносварной мост, у которого впервые все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки.

Для увеличения безопасности движения в 1968 году на мосту Патона устроили полутвердую декоративно-художественную ограду. Ее выполнило предприятие из города Донецка «Ремкоммунэлектротранс».

В 2009 году была реконструирована транспортная развязка на Левобережном въезде на мост Патона.

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Автор: УНИАН