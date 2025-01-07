Любляна, Бурано и Сибиу – лучшие города Европы для поездки в феврале / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Марина Григоренко

Февраль является не самым популярным месяцем года для путешествий, особенно по Европе – многие люди еще не успели восстановить свои бюджеты после рождественских трат, да и погода на большей части континента под конец зимы не самая приятная. 

Тем не менее, поездки на отдых в феврале также могут иметь целый ряд преимуществ: поскольку это межсезонье, цены в отелях и туристические налоги на многих популярных направлениях могут быть ниже, а толпы на улицах и очереди на вход в достопримечательности – гораздо меньше.

Влиятельный туристический портал Europe's Best Destinations составил список из десяти удивительных городов Европы, которые стоит посетить в феврале 2025 года. 

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Возглавила рейтинг словенская столица Любляна, которая, по мнению экспертов издания, в феврале идеально подходит для уединенного городского отдыха. 

"Историческое сердце Любляны по-настоящему романтично. Приезжайте и прогуляйтесь, пройдитесь по магазинам, выпейте горячего шоколада или побалуйте себя в оздоровительном центре, институте красоты, оздоровительном отеле", – отмечают авторы рейтинга.

Ну а чтобы сделать поездку в Словению еще более незабываемой, туристам советуют забронировать тур из Любляны на знаменитое озеро Блед, на крохотном острове посреди которого расположился величественный замок.

Второе место в рейтинге досталось итальянскому городку Бурано, который многие называют менее людной альтернативой Венеции, а замкнул тройку румынский город Сибиу, нередко считающийся самым красивым городом страны.

10 лучших городов Европы для посещения в феврале

  1. Любляна, Словения
  2. Бурано, Италия
  3. Сибиу, Румыния
  4. Порту, Португалия
  5. Марибор, Словения
  6. Дюрбюи, Бельгия
  7. Париж, Франция
  8. Флоренция, Италия
  9. Синтра, Португалия
  10. Зальцбург, Австрия

Как сообщал УНИАН, еще один город в Словении – Нова-Горица – выбрали одной из двух культурных столиц Европы в 2025 году.

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