Возглавила рейтинг столица Словении Любляна.

Февраль является не самым популярным месяцем года для путешествий, особенно по Европе – многие люди еще не успели восстановить свои бюджеты после рождественских трат, да и погода на большей части континента под конец зимы не самая приятная.

Тем не менее, поездки на отдых в феврале также могут иметь целый ряд преимуществ: поскольку это межсезонье, цены в отелях и туристические налоги на многих популярных направлениях могут быть ниже, а толпы на улицах и очереди на вход в достопримечательности – гораздо меньше.

Влиятельный туристический портал Europe's Best Destinations составил список из десяти удивительных городов Европы, которые стоит посетить в феврале 2025 года.

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Возглавила рейтинг словенская столица Любляна, которая, по мнению экспертов издания, в феврале идеально подходит для уединенного городского отдыха.

"Историческое сердце Любляны по-настоящему романтично. Приезжайте и прогуляйтесь, пройдитесь по магазинам, выпейте горячего шоколада или побалуйте себя в оздоровительном центре, институте красоты, оздоровительном отеле", – отмечают авторы рейтинга.

Ну а чтобы сделать поездку в Словению еще более незабываемой, туристам советуют забронировать тур из Любляны на знаменитое озеро Блед, на крохотном острове посреди которого расположился величественный замок.

Второе место в рейтинге досталось итальянскому городку Бурано, который многие называют менее людной альтернативой Венеции, а замкнул тройку румынский город Сибиу, нередко считающийся самым красивым городом страны.

10 лучших городов Европы для посещения в феврале

Как сообщал УНИАН, еще один город в Словении – Нова-Горица – выбрали одной из двух культурных столиц Европы в 2025 году.

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