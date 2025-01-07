Февраль является не самым популярным месяцем года для путешествий, особенно по Европе – многие люди еще не успели восстановить свои бюджеты после рождественских трат, да и погода на большей части континента под конец зимы не самая приятная.
Тем не менее, поездки на отдых в феврале также могут иметь целый ряд преимуществ: поскольку это межсезонье, цены в отелях и туристические налоги на многих популярных направлениях могут быть ниже, а толпы на улицах и очереди на вход в достопримечательности – гораздо меньше.
Влиятельный туристический портал Europe's Best Destinations составил список из десяти удивительных городов Европы, которые стоит посетить в феврале 2025 года.
Возглавила рейтинг словенская столица Любляна, которая, по мнению экспертов издания, в феврале идеально подходит для уединенного городского отдыха.
"Историческое сердце Любляны по-настоящему романтично. Приезжайте и прогуляйтесь, пройдитесь по магазинам, выпейте горячего шоколада или побалуйте себя в оздоровительном центре, институте красоты, оздоровительном отеле", – отмечают авторы рейтинга.
Ну а чтобы сделать поездку в Словению еще более незабываемой, туристам советуют забронировать тур из Любляны на знаменитое озеро Блед, на крохотном острове посреди которого расположился величественный замок.
Второе место в рейтинге досталось итальянскому городку Бурано, который многие называют менее людной альтернативой Венеции, а замкнул тройку румынский город Сибиу, нередко считающийся самым красивым городом страны.
10 лучших городов Европы для посещения в феврале
- Любляна, Словения
- Бурано, Италия
- Сибиу, Румыния
- Порту, Португалия
- Марибор, Словения
- Дюрбюи, Бельгия
- Париж, Франция
- Флоренция, Италия
- Синтра, Португалия
- Зальцбург, Австрия
Как сообщал УНИАН, еще один город в Словении – Нова-Горица – выбрали одной из двух культурных столиц Европы в 2025 году.
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