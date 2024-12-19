Среди прочих, обязательные туристические сборы в новом году поднимут Греция, Португалия и Таиланд.

На фоне того, как самые популярные места в мире все больше страдают от чрезмерного туризма, местные власти все активнее вводят новые туристические налоги или повышают уже существующие.

Эксперты издания Which? Travel составили список топовых туристических стран мира, которые в 2025 году поднимут обязательные сборы для путешественников.

1. Греция. С нового года страна вновь поднимет ежедневный налог для туристов: с ноября по февраль придется платить по 2 евро за каждый день, проведенный в Греции (увеличение с 50 центов), тогда как в высокий сезон с апреля по октябрь сбор вырастет до 8 евро в день. Таким образом, за неделю отдыха в стране каждому туристу придутся заплатить дополнительные 56 евро.

Видео дня

2. Португалия. Необходимость платить туристический налог в этой солнечной стране зависит от каждого отдельного муниципалитета, как и его сумма (в среденем 1-2 евро за ночь). Так, в 2024 году налог за посещение взимали не менее 26 муниципалитетов, включая многие места в регионе Алгарви, а также крупнейшие города Лиссабон и Порту. Ну а с января 2025 года по 2 евро с человека за ночь начнут взимать и Азорские острова.

3. Таиланд. Ожидается, что многострадальный туристический налог в Таиланде, введение которого уже неоднократно переносилось, все же вступит в силу в середине 2025 года. Предложения еще не утверждены, но планируется, что те, кто прибудет по суше, должны будут заплатить единовременный сбор в размере 300 бат (около 8 евро), а те, кто прибудет по морю, заплатят 150 бат (около 4 евро).

4. Франция. Париж объявил о новых правилах туристических налогов на 2025 год, которые в сумме повысятся почти на 200%. Во французской столице действуют как общий туристический налог, так и региональный налог, оба они основаны на типе размещения. Сумма варьируется от 1,95 евро за трехзвездочные отели до 15,6 евро с человека за ночь в роскошные дворцы или средства размещения без классификации.

5. Испания. Город Моган на острове Гран-Канария с 2025 году будет брать с туристов дополнительно по 15% от стоимости проживания в отеле или арендованных апартаментов.

6. Италия. Венеция, которая в 2024 году ввела влату за посещение города в определенные дни, в 2025 году продлит его действие, удвоив стоимость с 5 до 10 евро для тех туристов, которые бронируют визит в город в последнюю минуту – менее, чем за четыре дня до визита.

7. Нидерланды. С 2025 года столица Амстердам поднимит с 14 до 1,5 евро налог для круизных туристов – тех, кто прибывает в город морским или речным транспортом.

Как сообщал УНИАН, ранее ксперты издательства о путешествиях Fodor'sпредставил No List 2025, включающий потрясающие туристические места, которые разрушаются под бременем собственной популярности и нуждаются в отдыхе от посетителей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.