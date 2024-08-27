Остров Бурано встречает гостей калейдоскопом красок и столь желанным спокойствием.

Всего в 40 минутах езды на лодке от переполненного туристами центра Венеции, которая уже не знает, как бороться с потоками гостей, находится красочный остров Бурано, где можно насладиться тишиной и покоем вдали от толп.

"Этот калейдоскоп красок не просто для красоты, он отражает стойкий дух Бурано и традицию, которая бережно сохранялась на протяжении веков. Легенда гласит, что рыбаки, которые изначально поселились здесь, красили свои дома в яркие цвета, чтобы их можно было легко увидеть сквозь густой туман, который часто окутывает прекрасную Венецианскую лагуну", – пишет в своем блоге для The Mirror путешественница Портия Джонс, получившая неописуемый восторг от посещения этого красочного места.

Интересно, что эта красочная традиция – не просто вопрос личных предпочтений, это регулирует местное правительство. Домовладельцы, желающие перекрасить свои дома, должны предоставить выбранную ими цветовую схему для утверждения, чтобы гарантировать, что уникальная эстетика Бурано останется нетронутой, рассказывает автор материала.

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Она также подчеркивает, что помимо привлекательных фасадов, Бурано – это место, пропитанное историей. Остров издавна славился своими кружевами ручной работы, которые когда-то украшали гардеробы европейской аристократии. Эти изящные творения, кропотливо созданные местными женщинами, когда-то были гордостью острова, а их техника передавалась из поколения в поколение. Сегодня, хотя несколько мастеров все еще занимаются этим ремеслом, большая часть кружева, продаваемого в магазинах Бурано, импортируется. Тем не менее, это не отпугивает приток посетителей, которые приезжают, чтобы ощутить уникальное и красочное очарование острова. Ну а историческая связь острова с кружевом остается источником гордости и прославляется в Museo del Merletto (Музее кружева).

"В отличие от Венеции, которая может показаться подавленной бесконечными потоками туристов, Бурано предлагает долгожданную передышку, особенно в межсезонье. Остров преображается с наступлением сумерек, когда последняя лодка с однодневными экскурсантами отправляется на материк. Некогда оживленные улицы становятся тихими, цвета домов становятся более насыщенными в мягком вечернем свете, и истинная сущность Бурано раскрывается – мирное, почти потустороннее место, где время, кажется, остановилось, предлагая редкий проблеск спокойствия всего в нескольких минутах езды от оживленного сердца Венеции", – делится впечатлениями путешественница.

Чтобы сполна окунуться в местную жизнь, Портия советует прогуляться по главной площади острова Piazza Baldassarre Galuppi. Названная в честь знаменитого композитора XVIII века Бальдассаре Галуппи, родившегося на этом острове, площадь является сердцем Бурано, окруженным магазинами, кафе и ресторанами. Здесь же можно наблюдать за работой кружевниц, чьи руки двигаются с отточенной точностью, создавая замысловатые узоры, передаваемые из поколения в поколение.

Trattoria al Gatto Nero – это то, что обязательно нужно посетить тем туристам, которые хотят насладиться изысканными кулинарными предложениями острова. Этот семейный ресторан уже несколько десятилетий предлагает традиционные венецианские блюда, уделяя особое внимание свежим морепродуктам местного производства. Особое внимание здесь заслуживает risotto di go, приготовленное из бычков, выловленных в лагуне, делится советами путешественница.

Также Портия советует посетить историческую приходскую церковь острова Chiesa di San Martino – ее наклонная колокольня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Бурано. Внутри церкви находится несколько значимых произведений искусства, включая картину Джамбаттисты Тьеполо – одного из самых известных художников Венеции.

Тем, кто интересуется местными ремеслами помимо кружева, Бурано может предложить свою знаменитую расписанную вручную керамику. Небольшие магазинчики, усеивающие остров, предлагают множество этих красочных изделий, которые станут идеальным сувениром.

До Бурано легко добраться из Венеции, что делает его идеальным местом для однодневной поездки для тех, кто хочет сбежать от переполненных улиц города. Остров находится в 40 минутах езды на вапоретто (водном автобусе) от Венеции, маршруты под номером 12 регулярно отправляются с остановки Fondamente Nove – стоимость около 7,5 евро. Живописное путешествие предлагает виды на лагуну и окружающие ее острова и обеспечивает спокойный переход от оживленных улиц Венеции к безмятежной красоте Бурано.

Хотя Бурано является круглогодичным местом назначения, лучшее время для посещения – весна или осень, когда погода мягкая, а людей меньше. При этом посещение ранним утром или поздним вечером позволит ощутить Бурано, когда однодневные туристы еще не прибыли или уже уехали, делится впечатлениями Портия.

Также поездку в Бурано можно объединить с посещением близлежащих островов Мурано и Торчелло, оба из которых предлагают уникальные достопримечательности: Мурано славится традициями стеклоделия, а Торчелло – старинными церквями и мирной атмосферой. Вместе эти острова дают полное представление о разнообразной культуре и истории Венецианской лагуны, добавляет автор блога.

Как сообщал УНИАН, ранее частный железнодорожный перевозчик European Sleeper анонсировал запуск нового прямого ночного поезда, который соединит ряд популярных туристических направлений сразу в пяти странах Европы – из Брюсселя (Бельгия) в Венецию (Италия).

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