Словенский Нова-Горица и немецкий Хемниц готовятся перенимать этот почетный титул.

Начиная с 1985 года, Европейская комиссия ежегодно выбирает один или несколько городов в разных странах Европы, которые признаются культурными столицами на ближайший год.

Таким образом чиновники хотят привлечь внимание к их культурному развитию, увеличить потоки туристов и получить дополнительное финансирование для их инфраструктуры.

В разные годы этот титул получали такие популярные туристические города, как Афины (Греция), Флоренция (Италия), Амстердам (Нидерланды), Париж (Франция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Лиссабон (Португалия), Копенгаген (Дания), Болонья (Италия), Краков (Польша), Брюгге (Бельгия), Грац (Австрия), Сибиу (Румыния), Таллинн (Эстония), Марибор (Словения), Вроцлав (Польша), Риека (Хорватия) и многие другие.

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При этом, согласно решению Еврокомиссии, культурными столицами Европы в 2025 году признаны Нова-Горица (Словения) и Хемниц (Германия), которые переймут этот титул у Тарту (Эстония), Бад-Ишль (Австрия) и Буде (Норвегия). Так чем же они удивляют?

Нова-Горица

Этот город на западе Словении расположен у самой границы с Италией. Образовался он лишь в 1947 году по итогам заключения Парижского мирного договора, согласно с которым была установлена новая граница между Италией и тогдашней Югославией. Большую часть исторического региона Горишка у подножия Юлийских Альп тогда оставили в составе Словении как части Югославии, тогда как ее крупнейший город Гориция отошел Италии.

Нова-Горица была построена с чистого листа впритык к итальянской границе и Гориции, в результате чего образовался фактически единый город, разделенный государственной границей на две части.

В городе есть несколько интересных достопримечательностей, также он может заинтересовать любителей хайкинга – в окресностях есть несложные горы, с которых открываются замечательные виды.

Хемниц

Исторический город Кемниц в восточной части Германии был основан еще в 12 веке, а потому радует туристов старинной германской архитектурой. При этом в 18 веке город стал одним из крупнейших центров промышленности Германии.

После Второй мировой войны город отошел в состав ГДР, а в 1953 году был переименован просоветскими властями в Карл-Маркс-Штадт. После воссоединения Германии ему вернули исторической название Хемниц, после того как за это проголосовали 76% местных жителей. Ныне это один из крупнейших городов федеральной земли Саксония.

В середине 1990-х годов началась перестройка центра города, а вокруг здания городской ратуши возникло множество магазинов. С 2007 года официальным лозунгом города является "Хемниц – город современности".

Также уже известно, какие города будут европейскими культурными сткультурными столицами в ближайшие несколько лет:

Тренчин (Словакия) и Оулу (Финляндия) в 2026 году

Лиепая (Латвия) и Эвора (Португалия) в 2027 году

Ческе-Будеевице (Чехия), Бурж (Франция) и Скопье (Северная Македония) в 2028 году

Люблин (Польша) и Кируна (Швеция) в 2029 году

Кроме того, в 2030 году культурными столицами Европы станут еще неопределенные города Кипра и Бельгии, а также за это звание поборятся Львов (Украина) и Никшич (Черногория) – начиная с 2021 года в конкурсе имеют право участвовать не только страны-члены ЕС, но и страны-кандидаты в ЕС.

В 2031 году культурными столицами станут еще неназванные гопода Мальты и Испании, в 2032 году – Болгарии и Дании, в 2033 году – Нидерландов и Италии, а также одной из стран-кандидатов в ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали три малоизвестных города Европы, которые ожидают приток туристов в 2025 году.

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