Рождественскую ярмарку в стране-соседке Украины признали самой красивой в Европе

Туристам советуют обязательно посетить рождественский городок в Венгрии в этом году.

Рождественскую ярмарку Advent Bazilika в венгерской столице Будапеште признали самой красивой в Европе для посещения в 2026 году.

К такому выводу пришли эксперты туристического портала Europe's Best Destinations, изучив тысячи рождественских городков по всей Европе. Сначала независимые профильные журналисты составили шорт-лист из 40 ярмарок, а затем более 11 тысяч путешественников со всего мира путем голосования выбрали победителей.

В итоге в список вошли как признанные рождественские столицы и исторические ярмарки с романтической атмосферой, так и праздничные локации нового поколения, сочетающие в себе традиции, креативность, гастрономию и уникальные декорации, отмечают составители рейтинга.

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Занявшая первое место ярмарка Advent Bazilika в Будапеште, расположенная на фоне величественной базилики Святого Стефана, гармонично сочетает в себе традиционные венгерские ремесла и гастрономию с эффектными световыми проекциями, праздничными представлениями и особой атмосферой, преображающей центр Будапешта в рждественский период.

Аналитики отмечают, что Advent Bazilika уже неоднократно входила в число лучших рождественских ярмарок Европы, демонстрируя стабильность, которой могут похвастаться немногие праздничные события, и доказывая, что рождественская традиция способна постоянно обновляться, не теряя при этом своей самобытности.

Помимо Будапешта, в этом году рейтинг охватывает самые разные уголки Европы, предлагая взглянуть на Рождество под разными углами: от имперской элегантности Вены до исторических традиций Страсбурга и Дрездена, сказочной красоты Праги и Таллина, а также уникальных праздничных локаций в небольших городках.

Всего в итоговый рейтинг вошли девять рождественских ярмарок по всему европейскому континенту.

Самые красивые рождественские ярмарки Европы 2026

Advent Bazilika, Будапешт, Венгрия: с 13 ноября 2026 года по 1 января 2027 года. Vienna Christmas Market, Вена, Австрия: с 6 ноября 2026 года по 6 января 2027 года. Prague Christmas Market, Прага, Чехия: с 28 ноября 2026 года по 6 января 2027 года. Strasbourg Christmas Market, Страсбург, Франция: с 26 ноября по 24 декабря 2026 года. Tallinn Christmas Market, Таллинн, Эстония: с 20 ноября 2026 года по 6 января 2027 года. Dresden Christmas Market, Дрезден, Германия: с 25 ноября по 24 декабря 2026 года. Gengenbach Christmas Market, Генгенбах, Германия: с 27 ноября по 23 декабря 2026 года. Graz Christmas Market, Грац, Австрия: с 20 ноября по 24 декабря 2026 года. Manchester Christmas Market, Манчестер, Англия: с 6 ноября по 22 декабря 2026 года.

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