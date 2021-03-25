Депутаты Европарламента намерены к лету рассмотреть и одобрить предложения по созданию "цифровых зеленых сертификатов", которые позволят путешествовать в пределах стран ЕС.

В Европейском парламенте решили ускорить процедуру одобрения предложений Еврокомиссии по созданию "цифровых зеленых сертификатов", которые позволят путешествовать в пределах стран ЕС в период пандемии.

Как говорится в сообщении на сайте Европарламента, соответствующее решение поддержали 468 евродепутатов, проголосовали против 203 и воздержались 16.

В частности, депутаты ЕП решили применить срочную процедуру рассмотрения предложений Европейской комиссии, чтобы ускорить одобрение "цифровых зеленых сертификатов" до лета.

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Соответствующее решение позволяет ускорить анализ предложений ЕК.

В связи с этим в Европарламенте во время следующей сессии 26-29 апреля должны утвердить мандат на ведение переговоров с Советом ЕС. Также в ЕП могут представить поправки к предложениям ЕК.

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации от COVID-19 для путешественников, над которым работает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), "могут быть запущены в течение нескольких недель".

Созданием паспортов вакцинации занималась не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Сообщалось и о местных системах, например, в Дании или Лос-Анджелесе.

В начале марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правительства 27 стран-членов Европейского Союза должны немедленно начать техническую работу с введения к лету сертификатов прививок против COVID-19.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать - так называемого "паспорта вакцинации" - вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, были более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

17 марта Еврокомиссия предложила странам-членам Европейского Союза создать "цифровой зеленый сертификат" единого образца для содействия безопасному свободному перемещению в пределах ЕС в период пандемии. В сертификатах будут указаны фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательный тест или выздоровление после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

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Автор: Виталий Саенко