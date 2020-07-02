Польша отменила для украинцев обязательный 14-дневный карантин

Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина.

Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины. Это касается украинцев, которые прибывают самолетом.

Читайте такжеИталия отказалась открывать границы для третьих стран, несмотря на решение ЕС

Так, польские пограничники напоминают, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС, там также нет обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу, сообщило "Польское радио".

Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина.

На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польше все еще ограничен. Границу можно пересечь лишь в некоторых пунктах; с Украиной - в Дорогуске (с украинской стороны - Ягодин), Корчевой (с украинской стороны - Краковец), Гребенном (с украинской стороны - Рава-Русская) - и Медике (с украинской стороны - Шегини).

Как сообщал ранее УНИАН, Польша с 1 июля сняла запрет на полеты в Украину и Великобританию. Решение было принято правительством страны. С сегодняшнего дня из Кракова можно вылететь в Киев, Лондон, Глазго, Бирмингем и Эдинбург.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.