Польша сняла запрет на полеты в Украину

Первые рейсы уже вылетели из Польши и обратно.

Польша с 1 июля сняла запрет на полеты в Украину и Великобританию.

Как сообщает Dziennik Polski, соответствующее решение было принято правительством страны. С сегодняшнего дня из Кракова можно вылететь в Киев, Лондон, Глазго, Бирмингем и Эдинбург.

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Как свидетельствует информация онлайн-табло столичного аэропорта имени Сикорского, сегодня утром из Киева вылетели самолеты в Варшаву, Краков и Вроцлав.

Отметим, въезд для украинцев в Польшу с туристическими целями по-прежнему закрыт, как и в большинство стран Евросоюза. Сегодня в Кабмине рассказали, в какие страны сейчас можно вылететь с целью отдыха.

Как сообщат УНИАН, несмотря на запрет для поездок в ЕС гражданам Украины, отдельные категории украинцев все же смогут попасть на территорию Евросоюза.

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