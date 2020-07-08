Кабмин выделил средства на развитие внутреннего туризма

Средства будут направлены в том числе на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.

Кабинет министров Украины выделил средства для сферы культуры и креативных индустрий, в том числе на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале отметил: «Средства для культуры и креативных индустрий выделили! Сейчас речь идет не о всей сумме, но начало заложено. Есть 1 млрд гривен. На что они пойдут: 590 млн - на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма; 150 млн - на гранты через Украинский институт книги; 50 млн - на поддержку кино; 100 млн - для проведения конкурса нашего министерства по отбору проектов на производство сериалов патриотического направления».

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Также, по его словам, заложено финансирование на создание электронного учета культурного наследия и культурных ценностей, «чтобы в дальнейшем на месте исторических застроек или охранных земель врасплох не появлялись новостройки». «И конечно - часть бюджета - на компенсацию потерь учреждений культуры за период карантина: для оплаты коммунальных услуг, услуг по пожарной безопасности и охраны», - добавил Ткаченко.

Он напомнил, что антикризисный план для культуры и креативных индустрий был разработан комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады в апреле. «Я тогда был соавтором этого документа. Речь шла о 1,9 млрд грн поддержки. Поэтому, надеюсь, сегодняшний 1 млрд помощи - только первый шаг», - отметил Ткаченко.

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