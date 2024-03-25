Возглавил рейтинг вьетнамский город Хойан.

Большинств туристов всегда думают о том, как бы сэкономить на отдыхе, особенно в условиях высокой инфляции, охватившей весь мир. Среди прочего, путешественники начинают подыскивать более бюджетные направления для своего следующего отпуска.

Чтобы облегчить им задачу, эксперты Post Office Travel Money в своем свежем Holiday Money Report 2024 определили 15 самых бюджетных направлений для отдыха по всему миру в 2024 году. Отчет составлялся на основе курсов иностранных валют по отношению к фунту стерлингов.

В этом году список, в который попали как пляжные направления, так и города, возглавили дальнемагистральные направления: Вьетнам, Южная Африка и Кения.

Видео дня

Вьетнамский город Хойан впервые возглавил рейтинг, поднявшись с шестого места в прошлом году. Это одно из восьми направлений, где более низкие цены сочетаются с падением местной валюты. Ежедневные расходы там, включающие в себя еду, напитки, средства от укусов насекомых и солнцезащитный крем, эксперты оценили в 51,18 фунтов стерлингов (около 60 евро). В частности, чашка кофе в Хойане обойдется в 1,30 фунтов, а ужин из трех блюд и бокала вина – в 39,20 фунтов.

Лидер прошлого года Кейптаун в ЮАР с дневными расходами 54,35 фунтов (примерно 63,5 евро) теперь находится на втором месте, а кенийский Момбасе с 54,93 фунтами (около 64 евро) занял третье место, поднявшись на одну позицию выше по сравнению с прошлым годом.

Португальское Алгарве – единственное европейское направление в пятерке лидеров. К слову, именно здесь самый дешевый кофе – чашка обойдется в 0,88 фунтов.

В то же время Мармарис (Турция) и Солнечный Берег (Болгария) в этом году выпали из тройки, опустившись на седьмое и девятое места соответственно.

Топ-15 самых дешевых мест в мире для отдыха в 2024 году

1. Хойан, Вьетнам (£51,18).

2. Кейптаун, Южная Африка (£54,35).

3. Момбаса, Кения (£54,93).

4. Токио, Япония (£59,05).

5. Алгарве, Португалия (£59,69).

6. Шарм-эль-Шейх, Египет (£61,37).

7. Солнечный Берег, Болгария (£62,49).

8. Кута, Бали (£63,31).

9. Мармарис, Турция (£66,07).

10. Пафос, Кипр (£73,32).

11. Пенанг, Малайзия (£74,57).

12. Пхукет, Таиланд (£77,77).

13. Дели, Индия (£77,84).

14. Коста-дель-Соль, Испания (£81,45).

15. Монтего-Бей, Ямайка (£87,11).

Всего в рейтинг попали 40 городов по всему миру. Замкнул список город Тамариндо в Коста-Рике, где один день отдыха обходится в 158,04 фунтов стерлингов (примерно 184 евро).

Как сообщал УНИАН, ранее сервис по хранению багажа Bounce определил самые популярные туристическипе направления в Европе на начало 2024 года, а также рассказал, какие европейские локации стремительно набирают популярность.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.