Также стали самые популярные на данный момент города и страны.

Пока одни туристические направления Европы уже не справляются с наплывом туристов и вводят всевозможные ограничения, другие наоборот стремительно набирают популярность.

Сервис по хранению багажа Bounce, основываясь на количестве поисковых запросов с октября по декабрь 2023 года, провел исследование, какие страны и города Европы на данные момент являются самими популярными, а какие стремительно привлекают внимание туристов, уставших от переполненных топ-направлений.

Самой популярной на данный момент европейской страной стала Турция (102,9 тысяч запросов), а самым популярным городом – нидерландская столица Амстердам (150,3 тысячи запросов). Тем временем, самой быстро набирающей популярность страной стала Албания (рост числа запросов на 113%), а городом – польский Краков (рост на 310,3%).

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Топ-10 самых популярных стран Европы

1. Турция (102,9 тысяч запросов)

2. Исландия (95,2 тысячи)

3. Греция (70,7 тысяч)

4. Мальта (60,2 тысячи)

5. Хорватия (54,78 тысяч)

6. Кипр (53,99 тысяч)

7. Албания (50,89 тысяч)

8. Швейцария (50,1 тысяча)

9. Норвегия (42,9 тысяч)

10. Португалия (41,72 тысячи)

Топ-10 самых популярных городов Европы

1. Амстердам, Нидерланды (150,3 тысячи запросов)

2. Париж, Франция (62,5 тысяч)

3. Будапешт, Венгрия (40,58 тысяч)

4. Барселона, Испания (38,3 тысячи)

5. Прага, Чехия (37,7 тысяч)

6. Рим, Италия (31,08 тысяч)

7. Венеция, Италия (30,34 тысячи)

8. Дублин, Ирландия (30,22 тысячи)

9. Севилья, Испания (19,08 тысяч)

10. Лиссабон, Португалия (17,66 тысяч)

Топ-10 набирающих популярность стран Европы

1. Албания (рост запросов на 113%)

2. Северная Македония (+98,3%)

3. Финляндия (+68,2%)

4. Сан-Марино (+59,4%)

5. Черногория (+50,9%)

6. Польша (+22,2%)

7. Мальта (+16%)

8. Испания (+9,4%)

9. Словакия (+7,8%)

10. Андорра (+6,8%)

Топ-10 набирающих популярность городов Европы

1. Краков, Польша (рост запросов на 310,3%)

2. Севилья, Испания (+58,7%)

3. Дублин, Ирландия (+38,1)

4. Вена, Австрия (+24,8%)

5. Прага, Чехия (+19,7%)

6. Барселона, Испания (+17,1%)

7. Копенгаген, Дания (+14,7%)

8. Милан, Италия (+13,7%)

9. Лиссабон, Португалия (+13,6%)

10. Будапешт, Венгрия (+12,4%)

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили города Европы с самым дешевым и самым дорогим жильем на Airbnb. Оказалось, что самые выгодные цены на проживание туристам предлагает польская столица Варшава.

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