цей матеріал доступний українською

"Как было прежде - не будет точно": глава МИД прокомментировал возобновление авиасообщения

08:46, 06 мая 2020
Новости туризма
123 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом в эфире Сніданку з 1+1 сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет ТСН.

"Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас много европейских стран, которые являются мощными туристическими направлениями, "ломают головы, как это все урегулировать".

Читайте такжеКипр открывает аэропорты с 9 июня

"В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде - такого не будет точно", - сказал Кулеба.

По словам министра, сейчас специалисты приходят к тому, что мир начнет оправляться с сентября.

Как сообщал УНИАН, ряд европейских стран уже в текущем месяце планируют постепенное возобновление авиасообщения - начнут с внутренних рейсов. В частности, речь идет об Австрии, Чехии, Греции, Германии, Латвии и Польше.

При этом крупнейшие авиакомпании мира призывают правительства стран ради безопасности принять единые международные стандарты для всех аэропортов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter