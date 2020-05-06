"Как было прежде - не будет точно": глава МИД прокомментировал возобновление авиасообщения

По словам Дмитрия Кулебы, в течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет.

Летом в Украине может восстановиться внутреннее авиасообщение, а международное зависит не только от нас.

Об этом в эфире Сніданку з 1+1 сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет ТСН.

"Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас много европейских стран, которые являются мощными туристическими направлениями, "ломают головы, как это все урегулировать".

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"В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде - такого не будет точно", - сказал Кулеба.

По словам министра, сейчас специалисты приходят к тому, что мир начнет оправляться с сентября.

Как сообщал УНИАН, ряд европейских стран уже в текущем месяце планируют постепенное возобновление авиасообщения - начнут с внутренних рейсов. В частности, речь идет об Австрии, Чехии, Греции, Германии, Латвии и Польше.

При этом крупнейшие авиакомпании мира призывают правительства стран ради безопасности принять единые международные стандарты для всех аэропортов.