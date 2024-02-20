Причина – забастовка сотрудников достопримечательности, которая может затянуться на несколько дней или даже недель.

Одна из самых популярных достопримечательностей французской столицы Парижа – знаменитая Эйфелева башня – закрыта для посетителей второй день подряд.

Как пишет The Independent, 330-метровый памятник в центре Парижа прекратил работу в понедельник, 19 февраля 2024 года, из-за забастовки сотрудников Эйфелевой башни, требующих повышения зарплат пропорционально доходам от продажи билетов и улучшения технического обслуживания 135-летней достопримечательности. Позже члены профсоюза CGT, представляюшего большое количество сотрудников Эйфелевой башни, проголосовали за продление забастовки.

Как заявил член профсоюза Денис Вавассори, сотрудники готовы продолжать забастовку до тех пор, пока их требования не будут выполнены, но надеются достичь соглашения с парижским муниципалитетом до начала летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Видео дня

"Было бы стыдно продолжать забастовку и ее требования во время Олимпийских игр. На данный момент похоже, что (забастовка) может продолжаться несколько дней, даже недель", – заявил он в интервью The Associated Press.

Туристам, планирующим посетить Эйфелеву башню в ближайшее время, рекомендуется проверять официальный сайт памятника, прежде чем отправиться на экскурсию. Владельцам электронных билетов будут рассылаться электронные письма с обновленной информацией.

Отметим, обычно Эйфелева башня открыта 365 дней в году, однако это уже второе ее закрытие за два месяца из-за забастовок – ранее она прекращала работу в декабре 2023 года. Также башню закрывали для посетителей на 10 дней во время массовых протестов по всей Франции против плана правительства по реформированию пенсионной системы страны.

Кроме того, Эйфелева башня закрывалась на восемь месяцев в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Париже вдвое поднимут цены на проезд в метро из-за Олимпиады. Также во французской столицы уже начали дорожать отели.

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