Туристы смогут подняться на башню после полудня. Все люди старше 11 лет должны будут надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

В Париже сегодня открыли для посетителей Эйфелеву башню.

Она была закрыта с конца октября 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для посещения Эйфелевой башни с 21 июля потребуется санитарный пропуск, который выдают при вакцинации или прохождения теста.

"Мы рады сообщить, что Эйфелева башня откроется 16 июля… С 21 июля все посетители старше 18 лет должны предъявить европейские COVID-сертификаты", - говорится в сообщении на сайте сооружения.

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Туристы смогут подняться на башню после полудня. Все люди старше 11 лет должны будут надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Численность посетителей ограничена на 50%, передает kommersant.

Ограничительные меры во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон 12 июля объявил о новых ограничениях в стране. С начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования гражданам старше 12 лет нужно будет предъявлять санитарный пропуск.

С 21 июля сертификат будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

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Автор: Ирина Погорелая