При этом звучала песня нашего победителя на нынешнем "Евровидении-2022" группы Kalush Orchestra "Стефания".

Эйфелеву башню в Париже вечером 14 июля 2022 года подсветили украинскими цветами – под конец масштабного празднования одного из главных праздников французов Дня взятия Бастилии.

При этом звучала песня нашего победителя на нынешнем "Евровидении-2022" группы Kalush Orchestra "Стефания", говорится в сюжете ТСН.

Также на фоне главной достопримечательности французской столицы устроили впечатляющее световое шоу и запустили фейерверки.

Кроме того, по традиции на Елисейских полях устроили масштабный военный парад, на котором присутствовал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Отметим, День взятия Бастилии – это французский национальный праздник, отмечаемый ежегодно 14 июля. Во Франции он называется La Fête Nationale (национальный праздник), а также le quatorze juillet (четырнадцатое июля). Праздник знаменует ежегодную годовщину по случаю штурма крепости-тюрьмы Бастилии 14 июля 1789 года, где содержались политические заключенные, и является символом единства сегодняшней нации и примирения всех французов внутри конституционной монархии, которая предшествовала Первой республике во время французской революции. Празднования и официальные церемонии проводятся по всей территории Франции.

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