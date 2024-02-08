Первая масштабная забастовка железнодорожников в Испании пройдет уже 9 февраля.

Помимо регулярно бастующих немецких железнодорожников, нервы путешественникам в феврале 2024 года решили подпортить и их испанские коллеги.

Как сообщает Euronews Travel, cотрудники государственного оператора Испании Renfe уже предупредили, что в течение этого месяца они проведут забастовки в различных точках страны. Это приведет к многочисленным отменам и задержкам рейсов.

Первая забастовка, организованная испанским профсоюзом CCOO, начнется уже завтра, 9 февраля, и приведет к 23-часовой остановке, в результате которой будут отменены 310 поездов Renfe дальнего и среднего следования, включая высокоскоростные поезда AVE. Помимо того будут остановлены еще 330 поездов дальнего следования и 641 поезд среднего следования от других перевозчиков. Также 9 февраля частично будут отменены пригородные поезда Cercanías в испанской столице Мадриде.

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При этом Министерство транспорта Испании обязалось организовать базовое движение поездов, что должно сократить количество отмен. Туристам советуют проверить на сайтах железнодорожных компаний, повлияет ли забастовка на их поездки.

Еще один крупный испанский профсоюз UGT подтвердил частичные общенациональные остановки на двухчасовые периоды каждый понедельник – 12, 19 и 26 февраля.

Кроме этого, UGT и CCOO также объявили о забастовках 16 и 17 февраля в каталонских поездах Rodalies с 7:00 до 9:00 и с 15:00 до 17:00.

У пассажиров, чьи рейсы будут отменены из-за забастовок, есть несколько вариантов выхода из ситуации. Так, Renfe заявляет, что предложит пострадавшим путешественникам альтернативные билеты на услуги, максимально приближенные ко времени отправления их первоначального рейса. Путешественники также смогут отменить свой билет и получить возмещение или выбрать альтернативную услугу.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Испании заявили о планах запретить короткие внутренние авиарейсы и заменить их скоростными поездами – все ради сокращение выбросов парниковых газов.

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