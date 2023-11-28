Повышение цен будет временным и не затронет местных жителей.

Во время Олимпийских игр в Париже в следующем году билеты на проезд в парижском метро подорожают вдвое.

Как заявила президент региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, повышение цен будет временным. Также она назвала его одновременно "справедливым" и необходимым из-за огромного спроса, который, как ожидается, будет возникать на транспортной сети города, пишет The Telegraph.

Таким образом, стоимость одноразового билета на метро в столице Франции вырастет с 2,10 до 4 евро. При этом местных жителей с месячными или годовыми проездными повышение не затронет.

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Местные власти поясняют, что повышенные цены на билеты вводятся, чтобы компенсировать затраты на дополнительный транспорт в Париже, где с 26 июля по 11 августа 2024 года пройдут летние Олимпийские игры, а с 28 августа по 8 сентября пройдут Паралимпийские игры.

"Во время Олимпийских и Паралимпийских игр регион Иль-де-Франс значительно увеличит свое транспортное предложение", – заявила Пекресс.

Одновременно она анонсировала планы по запуску единого проездного для фанатов, которые приедут во французскую столицу на главное спортивное событие в мире.

"Мы собираемся создать новый пропуск Paris 2024, который позволит посетителям путешествовать по всему региону Иль-де-Франс. Это будет стоить 16 евро в день и до 70 евро в неделю. Это справедливая цена", – заявила чиновник.

Для сравнения, ежемесячный проездной билет на метро Парижа обычно стоит 84,10 евро.

Как ранее сообщал УНИАН, МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024. Впрочем, российские и беларусские спортсмены еще смогут попасть на соревнования в нейтральном статусе.

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