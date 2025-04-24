Особенно снижение спроса на летние путешествия отмечается среди представителей поколения Z.

Европейские авиакомпании, в том числе Lufthansa и Air France-KLM, опасаются, что экономическая неопределенность может замедлить спрос на путешествия этим летом и поставить под угрозу доходы отрасли. Подлило масла в огонь свежее исследование Европейской комиссии по туризму о том, что европейцы строят меньше планов поездок на континент этим летом, особенно среди представителей поколения Z (1997-2012 годы рождения – ред.), пишет Reuters.

Как отмечает издание, это знаменует собой первый признак потенциального замедления того, что считалось неослабевающим спросом на поездки после отмены COVID-ограничений.

Аналитики отмечают, что глобальная экономическая нестабильность, вызванная тарифными угрозами президента США Дональда Трампа, приводит к обострению страхов европейской рецессии, и многие опасаются, что в результате могут пострадать потребительские и туристические расходы. Тем не менее, на данный момент значительного падения спроса отмечено еще не было.

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"Не все индикаторы спроса мигают красным", – сказал агентству Reuters аналитик RBC Руайри Куллинан.

Хотя авиакомпании пока не видят явных негативных результатов, исследование показало, что на 10% меньше путешественников поколения Z планируют поездки в период с апреля по сентябрь 2025 года по сравнению с прошлым годом.

Некоторые утверждают, что поколение Z более чувствительно к более высоким расходам, но комиссия по туризму заявила, что путешественники поколения Z, которые бронируют поездки, часто имеют более высокий бюджет, чем другие возрастные группы.

"За последние несколько лет поколение Z, как правило, было более осторожным в своих намерениях путешествовать, планируя меньше поездок, чем их старшие коллеги", – сказал генеральный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандер, добавив, что больше европейцев путешествуют ради определенных событий.

При этом аналитики отметили небольшое снижение количества поездок с целью отдыха. Так, общее количество запланированных поездок на этот период сократилось на 3% для всех европейцев, а количество поездок с целью отдыха, в частности, может сократиться на 8% по сравнению с 2024 годом.

Экстремальные погодные условия и повышение температуры также способствуют изменению спроса: интерес к летним путешествиям на юг Средиземноморья снизился на 8% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, Италия и Испания остаются одними из самых популярных направлений в регионе среди европейцев.

Вместе с тем около 28% туристов из Европы больше стремятся путешествовать в более мягкие климатические зоны, чтобы избежать резкого повышения температур, при этом интерес к путешествиям в Северную, Центральную и Восточную Европу растет из года в год, показало исследование.

"Поскольку изменение климата влияет на решения и модели путешествий, туристическим компаниям в более теплых регионах следует продвигать мероприятия в помещениях в теплые часы и сосредоточить свои маркетинговые и коммерческие планы на более мягких промежуточных сезонах", – говорится в исследовании.

Как ранее сообщал УНИАН, также определенные проблемы сейчас испытывает туристическая отрасль США, поскольку из-за политики президента Дональда Трампа туристы начали массово отменять поездки в страну.

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