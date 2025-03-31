Руководитель лоукостера отметил, что цены на билеты будут немного выше, чем в прошлом году.

Пассажиры Ryanair, которые этим летом захотят понежится на солнышке, заплатят по более высоким тарифам, чем в прошлом году. Ситуация может измениться в зависимости от геополитических потрясений.

"В настоящее время мы активно бронируем билеты. Тарифы немного выше, чем в прошлом году, но пока забронировано только около 40% пропускной способности, я думаю, что она все еще нестабильна", - рассказал генеральный директор крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы Майкл О'Лири в интервью The Independent.

По его словам, все планы могут рухнуть, если в Украине произойдут неблагоприятные события, если президент США Дональд Трамп сделает какую-нибудь глупость в Белом доме, если в городах Европы произойдут теракты

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"На данный момент кажется, что люди активно бронируют билеты на это лето, и тарифы будут расти. Они будут немного выше, чем в прошлом году. Но наши тарифы в прошлом году были на 8% ниже, чем в предыдущем. Так что я думаю, что мы восстановим часть потерь", - объясни О'Лири.

Кроме того, он поделился планами развития авиакомпании.

"У нас есть миссия - достичь 300 миллионов пассажиров к 2034 году. Мы не остановимся на 200 миллионах, мы не остановились на 100 миллионах. Нам осталось получить еще 336 самолетов от Boeing, и мы будем на верном пути к достижению 300 миллионов пассажиров к 2034 году. Мы идем вперед к межгалактическому господству и не собираемся останавливаться", - отметил глава лоукостера.

Авиакомпания Ryanair запустила эксклюзивную схему скидок для пассажиров, которые часто летают. Услуга позволит получить преимущества при покупке мест и туристической страховки.

Стоимость 12-месячной подписки составляет 79 фунтов стерлингов, а это примерно 4266 гривень. Участники программы получат возможность бесплатного бронирования мест, бесплатную туристическую страховку и доступ к 12 ежегодным эксклюзивным распродажам мест.

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