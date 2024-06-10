Во время курсирования представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности.

Украинцы должны распечатать приобретенный железнодорожный билет перед поездкой на международных рейсах в Австрию и Венгрию. Иначе железнодорожники соседних стран могут требовать оплаты за транзитное движение.

"Мы уже привыкли иметь необходимые документы у себя в смартфоне. Электронные железнодорожные билеты - тем более. Их не нужно ни распечатывать, ни обменивать в кассе для путешествий внутренними рейсами. Но международные рейсы в Австрию и Венгрию - исключение", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. По их правилам: билет должен быть распечатан.

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В УЗ объяснили, что украинские вагоны RIC (прямой поезд №749 Киев - Вена) или венгерский поезд (№146 Чоп - Вена) осуществляют транзитное движение. Во время курсирования представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности.

Отмечается, что стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, которое проехали пассажиры по территории той или иной страны, поэтому проверка билетов является составной частью взаимного контроля.

"Если пассажир по каким-то причинам не выполнил это требование, то могут возникнуть неприятные ситуации. В частности, железнодорожники соседних стран могут требовать оплаты за транзитное движение", - добавили в УЗ.

Украинская железная дорога - последние новости

С 9 июня УЗ усилит дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом "Интерсити+" №741/742 Киев-Львов.

Также с 9 июня "Укрзализныця" ускорит поезд из Киева в Варшаву. Таким образом, время путешествия сократится на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск в Польше.

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