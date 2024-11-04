Сейчас обновленные салоны доступны только по приглашениям, но впоследствии будут открыты для бронирования.

Немецкий флагманский авиаперевозчик Lufthansa недавно представил обновленные салоны эконом и бизнес-класса. В частности, были представлены новые кресла первого класса, которые получили название "каюты для объятий". Об этом сообщает The Sun.

На самолетах A350-900 появились новые салоны первого класса. Они получили название Allegris First Class suites и были разработаны Lufthansa и лондонской компанией PriestmanGoode. На борту самолета всего три таких салона: два для пассажиров-одиночек и один для двух путешествующих.

Два кресла у окна предназначены для одного пассажира, а внутренняя "кабина для объятий" - для двух пассажиров, путешествующих вместе. Пассажиры могут сидеть рядом или напротив друг друга на двух скамейках, хотя разместиться в ней могут до четырех пассажиров. Сиденье также может раскладываться в 1,4-метровую двуспальную кровать.

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В каждом купе есть отдельные раздвижные двери и высокие стены. Среди других удобств - 4K-экраны для развлечений во время полета, беспроводные наушники и шкаф для одежды.

Пассажиров может смутить отсутствие верхних шкафчиков, которые занимают высокие стены, но вместо них ручные клади хранятся в креслах.

Первый авиарейс состоится 9 ноября из Мюнхена в Бенгалур. Сейчас они доступны только по приглашениям, но впоследствии будут открыты для бронирования, когда они будут добавлены к самолетам A350.

Ценовая политика не подтверждена, но средняя цена на перелеты первым классом составляет около 6 500 фунтов стерлингов (8 430 долларов США) в обе стороны.

"Как только больше самолетов с новым первым классом станет частью флота, целевое повышение класса обслуживания пассажирами, а впоследствии и целевое бронирование станут возможными шаг за шагом", - пояснили в авиакомпании.

Новости авиации

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Qatar Airways поднялся в воздух с бесплатным высокоскоростным интернетом для пассажиров в рамках нового партнерства с компанией Starlink Илона Маска.

24 октября стало известно, как пассажирам получить лучшее место в самолете ирландского лоукостера Ryanair.

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