Профсоюз объявил два дня забастовки для работников аэропорта Мюнхена.

Большинство рейсов в аэропорту Мюнхена 27 и 28 февраля отменили. Данная ситуация связана с забастовкой работников.

Издание Deutsche Welle пишет, что авиакомпании, скорее всего, отменят большую часть из 1600 рейсов, запланированных на эти два дня. Отмечается, что отменить могут до 80% рейсов.

Пассажирам рекомендовано обратиться в свои авиакомпании для получения подробной информации о рейсах.

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Забастовка начнется в четверг в полночь и продлится 48 часов до полуночи пятницы.

"Наши коллеги в аэропорту вносят незаменимый вклад в безопасность и надежность авиасообщения - круглосуточно и при любой погоде", - заявила представительница Verdi Бавария Мануэла Диц.

Забастовка проходит на фоне требований профсоюза улучшить условия труда для работников государственного сектора Германии как на местном, так и на национальном уровне. Среди требований - повышение зарплаты на 8%, а также три дополнительных оплачиваемых дня отпуска.

Аэропорт Мюнхена - один из самых загруженных транспортных узлов Германии, в основном для флагманской немецкой авиакомпании Lufthansa.

Отмена рейсов из Бельгии - последние новости

13 февраля 2025 года все коммерческие рейсы в Бельгию и из страны отменили, поскольку авиадиспетчеры присоединились к общенациональной забастовке.

Профсоюз ACV Transcom объявил, что авиадиспетчеры также будут протестовать в знак солидарности с другими работниками, наиболее пострадавшими от нового плана бельгийского правительства по сокращению расходов на общественные услуги, включая пенсионную реформу.

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