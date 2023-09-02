Испанскую Барселону признали лучшим городом мира для цифровых кочевников и удаленных работников в 2023 году.
Как сообщает CNBC со ссылкой на свежее исследование компании IWG, которая сравнила 26 городов по всему миру, в ходе оценки учитывались следующие категории:
- Климат
- Культура
- Размещение
- Транспорт
- Еда и напитки
- Уровень счастья
- Скорость интернета
- Наличие гибкого рабочего пространства
"Категории были выбраны с учетом оптимальных условий для работы за рубежом, включая основные жизненные потребности. Также учитывались факторы, которые могут повлиять на производительность, такие как широкополосная связь и наличие гибких рабочих пространств", – пояснил региональный менеджер IWG Singapore Даррен Роджерс.
При этом Барселона с ее "уникальным сочетанием солнца, моря, песка и космополитической атмосферы" оказалась лучшим городом для тех, кто "ищет идеальное сочетание работы и отдыха", отметили в IWG.
Согласно исследованию, испанский город получил хорошие оценки за стоимость транспорта и имеет "относительно низкую стоимость жизни" по сравнению с другими популярными городами. Например, чашка кофе в Барселоне стоит в среднем 2,68 доллара по сравнению с 4,92 доллара в Лос-Анджелесе и 4,57 доллара в Пекине, добавила IWG.
Топ-10 лучших городов мира для удаленных работников:
1. Барселона (Испания)
2. Торонто (Канада)
3. Пекин (Китай)
4. Милан (Италия)
5. Нью-Йорк (США)
6. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
7. Амстердам (Нидерланды)
8. Париж (Франция)
9. Джакарта (Индонезия)
10. Лиссабон (Португалия)
Как сообщал УНИАН, ранее Хорватия, Черногория, Колумбия и Коста-Рика были названы лучшими странами мира для цифровых кочевников в 2023 году. Они были отобраны как на основании их культурного достояния и благоприятных погодных условий круглый год, так и простоты процесса подачи заявления на получение визы.
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