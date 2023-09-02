Город-победитель может похвастаться "уникальным сочетанием солнца, моря, песка и космополитической атмосферы".

Испанскую Барселону признали лучшим городом мира для цифровых кочевников и удаленных работников в 2023 году.

Как сообщает CNBC со ссылкой на свежее исследование компании IWG, которая сравнила 26 городов по всему миру, в ходе оценки учитывались следующие категории:

Климат

Культура

Размещение

Транспорт

Еда и напитки

Уровень счастья

Скорость интернета

Наличие гибкого рабочего пространства

"Категории были выбраны с учетом оптимальных условий для работы за рубежом, включая основные жизненные потребности. Также учитывались факторы, которые могут повлиять на производительность, такие как широкополосная связь и наличие гибких рабочих пространств", – пояснил региональный менеджер IWG Singapore Даррен Роджерс.

Видео дня

При этом Барселона с ее "уникальным сочетанием солнца, моря, песка и космополитической атмосферы" оказалась лучшим городом для тех, кто "ищет идеальное сочетание работы и отдыха", отметили в IWG.

Согласно исследованию, испанский город получил хорошие оценки за стоимость транспорта и имеет "относительно низкую стоимость жизни" по сравнению с другими популярными городами. Например, чашка кофе в Барселоне стоит в среднем 2,68 доллара по сравнению с 4,92 доллара в Лос-Анджелесе и 4,57 доллара в Пекине, добавила IWG.

Топ-10 лучших городов мира для удаленных работников:

1. Барселона (Испания)

2. Торонто (Канада)

3. Пекин (Китай)

4. Милан (Италия)

5. Нью-Йорк (США)

6. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

7. Амстердам (Нидерланды)

8. Париж (Франция)

9. Джакарта (Индонезия)

10. Лиссабон (Португалия)

Как сообщал УНИАН, ранее Хорватия, Черногория, Колумбия и Коста-Рика были названы лучшими странами мира для цифровых кочевников в 2023 году. Они были отобраны как на основании их культурного достояния и благоприятных погодных условий круглый год, так и простоты процесса подачи заявления на получение визы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.