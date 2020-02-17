Украинцы вскоре получат безвиз с пятью странами, в планах МИД – еще один туристический уголок

В настоящее время сторонами осуществляются внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашениями о безвизе с Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией и Шри-Ланкой.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают вступления в силу соглашений о безвизовых поездках с пятью странами - Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией и Шри-Ланкой, а также подписания такого соглашения с еще одной страной - Гренадой.

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Об этом говорится в отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета министров, обнародованном на Правительственном портале.

В частности, среди дальнейших запланированных действий предполагается «подписание двустороннего соглашения с Гренадой о введении безвизового режима».

Также ожидается вступления в силу «безвизовых» соглашений с Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенным в 2019 году.

При этом, в случае Аргентины речь идет о внесении изменения в соглашение об отмене виз (увеличение срока безвизового пребывания вдвое - до 90 дней в течение 180 дней).

Кроме того, в МИД намерены усовершенствовать действующие визово-миграционные процедуры (речь идет о введении оформления биометрических украинских виз и упрощении процедуры оформления вида на жительство иностранцам, которые въезжают в Украину в безвизовом порядке).

В МИД отчитались, что в прошлом году было заключено 6 международных соглашений в сфере упрощения режима поездок граждан (Колумбия, Эквадор, Маршалловы острова, Монголия (обновленное соглашение), Аргентина (увеличение срока безвизового пребывания), Шри-Ланка (отмена визовых требований для дипломатических и служебных паспортов).

В частности, речь идет о соглашении между Кабинетом министров и правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов; соглашении между правительством Украины и правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований; соглашении с правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка об освобождении от оформления виз граждан, пользующихся дипломатическими, служебными или официальными паспортами; соглашении между правительством Украины и правительством Монголии о взаимной отмене виз; соглашении с правительством Республики Маршалловы острова о взаимной отмене визовых требований.

«В настоящее время сторонами осуществляются внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашений в силу», - говорится в отчете.