Украина вводит безвиз с еще одной экзотической страной
Украина вводит безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова.
Читайте такжеПосол Британии анонсировала дальнейшие визовые переговоры с Украиной (видео)
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Отмечается, что правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз.
Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
«Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу», – говорится в сообщении.
Справка. Маршалловы острова – это тихоокеанское государство в Микронезии. Республика Маршалловы Острова расположена на 29 атоллах и 5 островах архипелага Маршалловы острова.
Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.