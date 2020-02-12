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Украина вводит безвиз с еще одной экзотической страной

12:39, 12 февраля 2020
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Отмечается, что правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз.

Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

«Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу», – говорится в сообщении.

Справка. Маршалловы острова – это тихоокеанское государство в Микронезии. Республика Маршалловы Острова расположена на 29 атоллах и 5 островах архипелага Маршалловы острова.

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