Пропавшего в горах Грузии украинского туриста нашли мертвым (видео)

Об этом рассказали друзья погибшего. Грузинские власти официально не подтвердила данную информацию.

В горах Грузии нашли тело пропавшего украинском Евгения Щекотин.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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Он заявил, что хотя официально грузинская сторона еще не сообщила украинской стороне об этом, но остальные граждане Украины, которые катались на лыжах в районе города Местиа (Сванетия, Грузия), сообщили, что это их товарищ.

"Грузинская сторона - нет, но подтвердили друзья погибшего, которые принимали участие в поисках", - сказал Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, группа из 5 граждан Украины каталась на лыжах в районе города Местиа (Сванетия, Грузия), один из них не вернулся к месту жительства, после чего начались его поиски.

В этом районе 10 февраля сошли две лавины, и спасенный в одной из них гражданин сообщил, что на склоне, где сошла лавина, был еще один лыжник.

Поиски украинца осложнялись сильным морозом (минус 20-30 градусов) и толщиной лавины, сошедшей (до 4 м).

Позже в районе, где проводятся поисковые работы, нашли тело, личность погибшего устанавливали.

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