Аэропорт Братиславы закроется на ремонт: что будет с рейсами из Украины

Сейчас в Братиславу из Украины летает два лоукостера - Wizz Air и Ryanair.

Аэропорт Братиславы будет закрыт для проведения работ на обоих взлетно-посадочных полосах в период с 21 апреля по 1 мая 2020 года включительно.

Данная ситуация затронет путешественников сразу двух авиакомпаний, которые должны были лететь в Словакию из четырех аэропортов Украины, передает Avianews.com.

Сейчас в Братиславу из аэропортов "Киев" (Жуляны), Львов и Одесса летает Wizz Air. Ryanair осуществляет рейсы в столицу Словакии из киевского аэропорта "Борисполь".

На данный момент оба авиаперевозчика уже внесли изменения в свои системы бронирования. При выборе рейсов Киев-Братислава Wizz Air указывает, что в период с 21 апреля по 1 мая прилеты и вылеты будут выполняться через аэропорт в Вене.

Читайте такжеУик-энд в Братиславе: что делать, если вас вдруг занесло в столицу Словакии

Также лоукост убрал на своем сайте из расписания рейсы из Львова и Одессы в Братиславу. Аналогично поступил Ryanair с рейсами из Киева в Братиславу - на период работ они недоступны для бронирования.

Издание напоминает, что если отмена рейсов произошла более чем за 2 недели до вылета, пассажир не может рассчитывать на денежную компенсацию, однако может бесплатно вернуть билеты или изменить дату вылета без оплаты штрафа. В некоторых случаях авиакомпании позволяют менять маршрут на альтернативный.

Например, в случае с рейсами из Киева, Львова и Одессы в Братиславу Wizz Air позволил их заменять на рейсы из Киева в Вену. Аналогичный обмен в случае с Ryanair может быть осложнен тем, что альтернативные рейсы Киев-Вена выполняет не ирландский лоукост, а его дочерняя авиакомпания из Австрии - Laudamotion.