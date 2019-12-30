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В Одессе открыли памятник коту-любителю кильки в томате (фото)

21:35, 30 декабря 2019
Новости туризма
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Под памятником надпись - "Васька и его любимая килька в томате" / фото dumskaya.net

Как передает корреспондент УНИАН, скульптура установлена на улице Греческой, на парапете возле рыбного ресторана.

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Композиция одесского скульптора Татьяны Штыкало представляет собой кота в натуральную величину, который поедает консервы из банки, материал - эпоксидная смола.

Под композицией надпись - "Васька и его любимая килька в томате".

Автор отметила, что открытие мини-памятника приурочено к Новому году.

Создана скульптура в рамках проекта "Одесские коты".

Создана скульптура в рамках проекта "Одесские коты" / фото dumskaya.net
Кот "Васька и его любимая килька в томате" / фото dumskaya.net

Как сообщал УНИАН, проект "Одесские коты" – это серия скульптур, расположенных в необычных местах (на дереве, на крыше и т.д.).

Согласно концепции проекта (по принципу вроцлавских гномов), фигурки кошек в натуральную величину представляют собой своеобразные застывшие эпизоды из повседневной жизни. Например, кошка спит, свесив лапку, пьет воду из фонтана и пр.

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Теги: #Одесса#коты#Новости Одессыпогода в Одессе