В Одессе открыли памятник коту-любителю кильки в томате (фото)

Скульптура создана в рамках проекта "Одесские коты". Этот котик сидит на парапете и поедает кильку.

Сегодня в центре Одессы открыли очередной памятник коту.

Как передает корреспондент УНИАН, скульптура установлена на улице Греческой, на парапете возле рыбного ресторана.

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Композиция одесского скульптора Татьяны Штыкало представляет собой кота в натуральную величину, который поедает консервы из банки, материал - эпоксидная смола.

Под композицией надпись - "Васька и его любимая килька в томате".

Автор отметила, что открытие мини-памятника приурочено к Новому году.

Создана скульптура в рамках проекта "Одесские коты".

Как сообщал УНИАН, проект "Одесские коты" – это серия скульптур, расположенных в необычных местах (на дереве, на крыше и т.д.).

Согласно концепции проекта (по принципу вроцлавских гномов), фигурки кошек в натуральную величину представляют собой своеобразные застывшие эпизоды из повседневной жизни. Например, кошка спит, свесив лапку, пьет воду из фонтана и пр.