В Малибу компания аренды жилья предлагает пожить в домике для Барби (видео)
14:16, 18 октября 2019Новости туризма
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Пожить в кукольном домике можно будет лишь две ночи за 60 долларов в сутки.
Компания аренды жилья предлагает всем желающим пожить в домике для Барби
Компания аренды жилья предлагает всем желающим пожить в домике для Барби с видом на океан в Малибу.
Читайте такжеУ Барби появилась новая профессия: куклу превратили в инженера (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что такую мечту можно будет воплотить в жизнь уже в конце этого месяца – на 60-летний юбилей одной из самых известных кукол в мире. А сделать это повезет четырем людям. Пожить в кукольном домике можно будет лишь две ночи за 60 долларов в сутки.
Особняк для Барби выполнен в розовых цветах, имеет две спальни, кухню, пространство для медитации и шкаф, полный разнообразных нарядов.
Как ранее сообщал УНИАН, в Нью-Йорке представили новую куклу в честь фехтовальщицы.
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