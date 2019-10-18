В Малибу компания аренды жилья предлагает пожить в домике для Барби (видео)

Пожить в кукольном домике можно будет лишь две ночи за 60 долларов в сутки.

Компания аренды жилья предлагает всем желающим пожить в домике для Барби с видом на океан в Малибу.

Читайте такжеУ Барби появилась новая профессия: куклу превратили в инженера (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что такую мечту можно будет воплотить в жизнь уже в конце этого месяца – на 60-летний юбилей одной из самых известных кукол в мире. А сделать это повезет четырем людям. Пожить в кукольном домике можно будет лишь две ночи за 60 долларов в сутки.

Особняк для Барби выполнен в розовых цветах, имеет две спальни, кухню, пространство для медитации и шкаф, полный разнообразных нарядов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Нью-Йорке представили новую куклу в честь фехтовальщицы.