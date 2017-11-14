Барби в хиджабе: в Нью-Йорке представили новую куклу в честь фехтовальщицы (видео)

15:41, 14 ноября 2017
Мир
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Разработали одежду в честь американской фехтовальщицы, бронзового призера Олимпийских игр.

В Нью-Йорке представили новую куклу в хиджабе с саблей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Разработали одежду в честь американской фехтовальщицы, бронзового призера Олимпийских игр Ибтихадж Мухаммад. Для куклы создали два наряда. Один спортивный - костюм фехтовальщицы с саблей и шлемом в руках. Другой - обыденный.

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Отмечается что в продаже Барби в хиджабе появится только в следующем году. 

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Теги: #Барби в хиджабе#барби-мусульманка