Барби в хиджабе: в Нью-Йорке представили новую куклу в честь фехтовальщицы (видео)
15:41, 14 ноября 2017Мир
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Разработали одежду в честь американской фехтовальщицы, бронзового призера Олимпийских игр.
В Нью-Йорке представили новую куклу в хиджабе и с саблей
В Нью-Йорке представили новую куклу в хиджабе с саблей. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Разработали одежду в честь американской фехтовальщицы, бронзового призера Олимпийских игр Ибтихадж Мухаммад. Для куклы создали два наряда. Один спортивный - костюм фехтовальщицы с саблей и шлемом в руках. Другой - обыденный.
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Отмечается что в продаже Барби в хиджабе появится только в следующем году.
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