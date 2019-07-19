В каждом купе душ, двуспальная кровать и сейф: УЗ включила VIP-вагон в состав поезда Киев - Ужгород

В одном таком купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров, но в любом случае выкупается сразу целое купе.

Акционерная компания «Укрзализныця» включила VIP-вагон в состав поезда № 29/30 Киев – Ужгород, который курсировать под № 0. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

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По информации пресс-службы, в рейс из Киева в составе поезда вагон будет отправляться 20, 22, 26 июля и со 2 августа через день по четным числам. Из Ужгорода - 21, 23, 27 июля и с августа через день по нечетным числам.

«Каждое из шести двухместных купе оснащено двуспальной кроватью, которую при желании можно трансформировать в диван для сидения, есть откидная верхняя полка, столик-трансформер, шкаф для одежды, сейф, телевизор и индивидуальная система кондиционирования», - говорится в сообщении.

Кроме того, в каждом купе есть собственный санузел с умывальником, биотуалетом и душем.

«В одном таком купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров, но в любом случае выкупается сразу целое купе», - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Между Киевом и Ужгородом на постоянной основе курсируют поезда № 81, 99, 13, 29, 113 и 129.