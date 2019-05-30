«Мотор Сич» перезапускает авиарейс Киев-Ужгород

Рейс будет прямым, без пересадки в Львове.

Украинская авиакомпания «Мотор Сич» возобновляет рейсы Киев - Ужгород - Киев. Нововведения начнут действовать с 3 июня 2019 года. Рейсы будут осуществляться самолетом «Як-40» и не будут предусматривать промежуточную посадку во Львове.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Lowcost Avia.

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Рейсы из Ужгорода в Киев будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Из Ужгорода самолет будет вылетать в 07:00 и прибывать в аэропорт имени Сикорского в Киеве в 09:00. Из Киева он будет отправляться в 18:30 и приземляться в Ужгороде в 20:30.

Отмечается, что новое расписание полетов по маршруту Киев - Ужгород обеспечит удобную «стыковку» рейсов Киев - Ужгород с рейсами из Запорожья и Одессы.

Авиабилеты Ужгород - Киев - Ужгород уже можно приобрести на сайте авиакомпании «Мотор Сич». Цена за билет стартует от 2 518 гривень в направлении из Киева в Ужгород и от 2 622 гривень в обратную сторону.