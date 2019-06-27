Путь к морю: журналисты инспектируют дороги к популярным курортам Украины (видео)

Три съемочные группы едут разными путями к Черному и Азовскому морям.

Накануне праздничных выходных три съемочных группы из разных регионов Украины отправились к Черному и Азовскому морям, чтобы проинспектировать дорогу, уровень сервиса и конечно же температуру воды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, одна съемочная группа выехала из Сум в Кирилловку на Запорожье. На Сумщине дорога оказалась в общем-то неплохая. Проехав за 2 часа 135 км, группа прибыла в Богодухов на Харьковщине. Здесь дорога Ахтырка-Харьков отремонтирована, на что ушло 3 года и более 1 млрд гривень. В целом трасса не загружена. К тому же именно этот путь чаще всего выбирают сумчане, когда едут на Азов.

Вторая съемочная группа отправилась из Кировоградщины в Коблево на Николаевщине. Жители области отчаянно борются за ремонт трассы Кропивницкий-Николаев. Здесь с прошлого года прокладывают новый асфальт и работы продолжаются и сейчас, из-за них движение несколько затруднено. В целом дороги тут – настоящий автобан, по сравнению с тем, что было в прошлом году на Николаевщине – где дороги просто не было. Изменилось ли что-то за год, журналистам еще предстоит проверить.

Третья группа направилась из Киева в Затоку Одесской области. Путь от столицы выдался медленный, ведь на дороге время от времени случаются ремонтные работы. Сейчас журналисты только пересекли границу Киевской и Черкасской областей и прибыли в Жашкове. Впереди же, после Одессы, им предстоит сложный участок – это лиман и мост через него. Он узкий и, по сообщениям людей, там движение транспорта затруднено.