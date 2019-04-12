Движение поездов из Украины в польский Перемышль временно ограничат

Отмечается, что для пассажиров, следующих в Перемышль, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку на автобусы в Перемышль и в обратном направлении.

Движение поездов из Украины в Перемышль (Польша) с 27 по 31 мая будет ограничено до станции Медика в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной линии на территории Польши. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

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Так, поезд №36/35 Одесса - Перемышль в период с 26 по 31 мая ограничит маршрут следования до станции Медика (Польша).

Время отправления и прибытия поезда - по действующему графику.

Отмечается, что для пассажиров, следующих в Перемышль, на станции Медика польская железная дорога обеспечит пересадку на автобусы в Перемышль и в обратном направлении.

«Автобус будет отправляться из Медики в 10:02, прибывать в Перемышль в 10:45. Обратно отправление автобуса из Перемышля в 17:34, прибытие в Медику в 18:17», - говорится в сообщении.

По информации "Укрзализныци", скоростной поезд №706/705 Киев, Львов - Перемышль в период с 27 по 31 мая также ограничит маршрут следования до станции Медика.

«Для пассажиров, следующих в Перемышль, на станции Медика также будет обеспечена пересадка на автобусы в Перемышль и в обратном направлении. Автобус, предусмотренный для пассажиров этого поезда, будет отправляться из Медики в 12:37, прибывать в Перемышль в 13:20. Обратно: отправление из Перемышля в 14:40, прибытие в Медику в 15:23», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что скоростной поезд №716/715 Киев - Перемышль в период с 27 по 31 мая будет курсировать по действующему расписанию, но с ограничением маршрута до станции Львов.

В пресс-службе призвали пассажиров, планирующих путешествия в Перемышль на май, уточнять информацию по движению поездов в железнодорожных кассах или в справочных службах на вокзалах.