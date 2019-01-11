Железнодорожные перевозки из Украины в Европу увеличились почти вдвое

Самые популярные направления - в Варшаву и Перемышль. Поезда загружены на 90%.

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом Украины в страны Европейского Союза в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом в 1,8 раза – до 676 тысяч пассажиров с 369 тысяч.

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Как сообщили в пресс-службе акционерной госкомпании "Укрзализныця" со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова, также в прошлом году железные дороги увеличили количество перевезенных пассажиров во внутреннем сообщении на 7,2%.

"Сейчас наблюдаем стремительное развитие международного железнодорожного сообщения со странами ЕС. Это стало возможным благодаря политике "Укрзализныци" - соблюдению баланса достойного уровня комфорта и лояльных тарифов. Компания уверенно конкурирует с авто- и авиатранспортом в пассажирских перевозках в ближнее зарубежье", - цитирует пресс-служба Кравцова.

В частности, в новом графике движения пассажирские поезда курсируют в ряд важных туристических и деловых центров Европы: Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухарест, Кошице, Краков, Люблин и другие.

"Всего в международном направлении курсирует 40 поездов, из них 20 - в страны Европы. Самые популярные направления - в Варшаву и Перемышль. Поезда загружены на 90%", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце 2018 года "Укрзализныця" запустила беспересадочный вагон Киев - Вроцлав, поезд № 33/34 Мукачево - Будапешт, международный поезд № 32/31 "Четыре столицы" по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига.