«Сады Семирамиды»: аэропорт Сингапура потряс туристов своей роскошью (видео)

Новый павильон Jewel Changi Airport является десятиэтажный современным зданием с садом, отелем и 300 точками торговли и питания.

В Сингапуре в аэропорту Чанги открыли новый уникальный павильон. В СМИ павильон уже назвали современными«Садами Семирамиды». Видео с видами павильона опубликовано на канале аэропорта на YouTube. Читайте такжеБесплатный проезд и скидки в музеи: в Баку представили туристическую карточку Новый павильон Jewel Changi Airport является десятиэтажный современным зданием с садом, отелем и 300 точками торговли и питания. Павильон занимает пять этажей под землей и столько же над поверхностью. В нем построен крупнейший в мире крытый искусственный водопад Rain Vortex, пятиэтажный крытый сад Forest Valley и зона отдыха с садами на крыше Canopy Park.

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