«Сады Семирамиды»: аэропорт Сингапура потряс туристов своей роскошью (видео)
02:15, 12 апреля 2019Новости туризма
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Новый павильон Jewel Changi Airport является десятиэтажный современным зданием с садом, отелем и 300 точками торговли и питания.
В Сингапуре в аэропорту Чанги открыли новый уникальный павильон. В СМИ павильон уже назвали современными«Садами Семирамиды». Видео с видами павильона опубликовано на канале аэропорта на YouTube.
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Новый павильон Jewel Changi Airport является десятиэтажный современным зданием с садом, отелем и 300 точками торговли и питания. Павильон занимает пять этажей под землей и столько же над поверхностью.
В нем построен крупнейший в мире крытый искусственный водопад Rain Vortex, пятиэтажный крытый сад Forest Valley и зона отдыха с садами на крыше Canopy Park.
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